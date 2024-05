Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola se vydal do Moravské Třebové, jednoho z dlouhodobě znevýhodněných regionů kraje. Ještě nedávno zde měly sociální služby poměrně malé pokrytí. To se ale v posledních letech rapidně mění k lepšímu a v některých projektech může být Moravská Třebová dokonce inspirací pro další města a obce v kraji.

V Moravské Třebové vědí, jak poskytnout dostupné bydlení osobám v nouzi

„Díky větší škále sociálních služeb, které tu v poslední době působí, a také díky evropským projektům, se tu daří zejména v oblasti rozvoje služeb pro osoby v bytové nouzi. Město spolu s organizací SKP Centrum k tomu přistoupily systémově. V rámci projektu vyčlenili 15 bytů pro osoby v nouzi, z toho je deset městských a pět soukromých. Třináct z nich je už zabydleno a lidé, kteří by se mohli ocitnout na ulici, mohou začít nový život,“ říká Pavel Šotola.

Důvody velkého posunu města v této oblasti shrnuje místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. „Kvalitní bydlení dostupné každému je pro nás prioritou. Kromě startovacích bytů pro mladé a zvyšování nabídky standardních bytů a stavebních parcel proto logicky nesmíme zapomínat ani na podporu osob v bytové nouzi. V tomto ohledu se osvědčilo více naslouchat a propojovat činnost města s organizacemi, které mají potřebné zkušenosti. Dohromady to pak přináší výsledky. A například zabydlování lidí v nouzi je už vyzkoušené v Brně nebo v Olomouci. Je to investice, která předchází možným výdajům v budoucnu. Lidé v bytech platí běžný nájem, který není ani zvýhodněný, ani lichvářský. Umožní jim to spolu s asistencí sociálních pracovníků se znovu se postavit na nohy.“

O nájemníky v nouzi pečuje nyní díky evropskému projektu tým lidí z SKP-CENTRUM. Pokud projde návrh zákona o podpoře bydlení, měly by obce prostředky na tyto výdaje dostat do rozpočtu. „Přála bych všem obcím, aby si to mohly dovolit a zažít, jaký to má smysl,“ konstatuje projektová manažerka Lucie Polzerová. V jejím týmu jsou klíčové sociální pracovnice, ale také peer pracovnice s osobní zkušeností se ztrátou střechy nad hlavou. „Do budoucna by se nám hodil i terapeut nebo mediátor, v některých případech využíváme Centrum duševního zdraví Svitavy,“ dodává.

K projektu byl zprvu trochu zdrženlivý i ředitel SKP-CENTRUM Jiří Pitaš. „Musím říct, že jsem svůj názor za poslední rok přehodnotil. Opravdu to ve většině případů funguje. Máme teď třináct zabydlených bytů a problémy jsou minimální.“

Krajský radní Pavel Šotola navštívil v Moravské Třebové také azylový dům pro rodiče s dětmi Most naděje a moravskotřebovskou charitu, která chce rozšířit své služby i v Jevíčku. Ocenil také činnost rodinného centra Krůček, které je od roku 2020 odnoží svitavského Krůčku a postupně nabírá vlastní zkušenosti. „V Moravské Třebové se potvrzuje, že pokud vytvoříme aktivním lidem v sociálních službách a neziskovém sektoru prostor, který jim nebude házet klacky pod nohy, může naše společnost i díky nim růst. Návštěva v Moravské Třebové mě v tomto směru naplnila optimismem.“

