Po důkladném posouzení zůstalo osm projektů, které splnily všechny podmínky a postoupily do hlasování. Tři z nich mají rozpočet do 100 tisíc korun, zatímco pět projektů se vejde do 400 tisíc korun.

Trampolína v zemi

Trampolíny jako oživení dětských hřišť ve Svitavách chybí. Dávají dětem možnost vyzkoušení jiného pohybu a zábavy na hřišti. Návrh počítá s jednou zapuštěnou profi trampolínou pro děti i dospělé. Doskoková místa trampolíny jsou bezpečně kryta ochrannými prvky. V zimním období bude trampolína kryta ochrannou plachtou.

Teqballové hřiště

Cílem projektu je vytvořit v našem městě zázemí pro hru nového sportu TEQBALLU.

Teqball je míčová hra kombinující prvky stolního tenisu a nohejbalu, potažmo fotbalu. Hraje se na prohnutém stole, přes který si hráči na střídačku vyměňují míč údery kterýmikoli částmi těla kromě paží a rukou.

Hlasovat do 30. září můžete ZDE.

Celý návrh řeší pořízení teqballového stolu. Dále instalaci informační tabule, na které budou umístěny pravidla hry. Posledním důležitým prvkem je nástřik čar na asfaltový povrch kolem stolu.

Svitavy a historie psaná smaltovanými písmeny

Jde o vytvoření nové, populárně naučné akce, jejímž vedlejším produktem budou smaltované cedulky s informací o zajímavých i netradičních lidech, po kterých jsou ve Svitavách pojmenovány ulice. Cedulky by tvarem i provedením by připomínala velké cedule s názvem ulic a budou přinášet podstatnou i zajímavou informaci o člověku, po kterém je pojmenována daná ulice ve městě.

Měl by to na starost historik města, který by vytvořil tým tzv. uličníků a uličnic z řad dobrovolníků. Společně s nimi by vybírali, která jména zpracují a jakou krátkou formou je představí veřejnosti. Z přednášky by vznikl i krátký text obsahující zajímavosti o dané osobnosti. Tento text by vycházel každý měsíc v Našem městě.

Vytvořené smaltované cedulky by tvarem i provedením připomínala velké cedule s názvem ulic a budou přinášet podstatnou i zajímavou informaci o člověku, po kterém je pojmenována daná ulice ve městě.

Zeditovaná tisková zpráva města Svitavy.

Mohlo by vás zajímat: Třebus přijíždí do Moravské Třebové. Město vsadilo na poptávkovou dopravu