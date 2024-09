Po letech strávených na zámku v Lysicích se Pavla Štusáková Martínková rozhodla přijmout novou výzvu a přestěhovat se do menšího, ale neméně významného Svojanova nedaleko Poličky.

Předchozí kastelán často mluvil o nadpřirozených zážitcích. Teď je poznává i ona. „Pocit, že mám někoho za zády mám permanentně. Ale jelikož jsem pozitivně naladěná osoba, tak když jsem sem přišla, vnitřně jsem všechny ty bytosti, které tady nepochybně jsou, poprosila o součinnost,“ usmála se.

Jak byste zhodnotila letošní sezonu?

Obecně všechny památkové objekty zaznamenávají propad v návštěvnosti. Stejně tomu je i na Svojanově. Co se týče návštěvnosti rozhodně nedosahuje před covidových čísel. Můžeme spekulovat o tom, co za tím všechno stojí, ale nemůžeme to přesně určit.

Na co prvního z hlediska změn byste se chtěla na hradě zaměřit?

Na návštěvnický provoz a kulturní akce. Ráda bych je maličko obměnila, protože když se jejich téma opakuje, návštěvnost maličko klesne. Dalším mým takovým velkým přáním je zpřístupnit restauraci tak, aby nebyla v placené zóně okruhu C. Myslím si, že to bude vstřícný krok, protože spoustu návštěvníků vnímá negativně fakt, že když si chtějí dát kávu na hradě, musí jít do placeného prostoru.

Dále nás bude čekat také oprava hradní věže.

Plánujete i nadále spolupracovat na akcích s obcí Svojanov?

Určitě, instituce hradu by měla být takovým stmelujícím činitelem i v místní komunitě. Pro místní tedy nadále bude platit vstup do areálu hradu zdarma. Také bych například byla ráda, kdyby tady na hradě začalo fungovat letní kino, které se teď ve Svojanově odehrává na hřišti u rybníka.

Co bylo hlavním impulzem k tomu, že jste začala nad pozicí kastelánky na Svojanově uvažovat?

Výzva nezamrznout na místě, protože si myslím, že jsem člověk, který má rád životní výzvy. Řekla bych, že lidé, kteří pracují na památkách po určitém čase na stejném místě mírně vyhoří a stanou se profesionálně slepými. Takže si myslím, že je vhodné, aby po nějakém čase změnili působiště. Tato situace nastala i u mě.

Jaký pro vás byl přesun z poměrně velkých Lysic do značně menšího Svojanova?

V Lysicích jsem vedle mé hlavní činnosti, což byla péče o sbírkové předměty z titulu správkyně depozitáře, přes hlavní sezonu působila i jako pokladní, průvodce a tak dále. Každý, kdo měl ruce a nohy, dělal v hlavní sezóně všechno. A ta přímá práce s lidmi, už pro mě opravdu byla hrozně vyčerpávající, tak jsem si říkala, že trošičku uteču do lesů. Fakt je, že tady jsou lidé také, ale já se s nimi potkávám v trošku jiném módu než v předchozí práci.

Jaké byly vaše první týdny v roli kastelánky?

Začátky byly opravdu divoké, protože 14 dní potom, co jsem oficiálně nastoupila jako kastelánka, došlo na hradě k havárii vodovodu, což mě donutilo kooperovat s městysem a s krizovým managementem z Poličky. Bylo to takové překotné seznámení, ale myslím si, že nesmírně užitečné. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Měla jsem tak šanci poznat osoby z vedení městyse i kolegy z Poličky. Tímto velmi děkuji lidem z městyse Svojanova i všem z Poličky, kteří nám při havárii pomohli.

Jak byste popsala práci kastelána?

Je to práce devatera řemesel. Práce kastelána obnáší spojení mnoha odborností. Musíte zvládnout a pochopit stavební věci, péči o sbírkové předměty, mikroklima starého nevytápěného domu, management návštěvního provozu, vymýšlet kulturní akce, pečovat o zaměstnance, je nutné znát spoustu směrnic, nařízení a zákonů. Kdo tuhle práci nezkusil, tak ji vnímá jako romantické procházení po hradě, ale opak je pravdou.

Co nejzajímavějšího můžou návštěvníci na hradě potkat?

Vzhledem k faktu, že se na hradě žel Bohu nedochoval žádný původní mobiliář, myslím, že k největším unikátům tak patří celá stavba domu zbrojnošů. Na Svojanov se jezdí ve velké míře za tajemnými pověstmi i předměty. Návštěvníky lákají kulturní akce představující život v gotice či empíru.

Která část hradu vás nejvíce zaujala?

Mám moc ráda jižní cíp areálu, kde je gotická zahrada a překrásný výhled. Také si myslím, že na hradě je upozaděna továrna na grafit. Továrna vyráběla jak užitkové předměty z grafitu, tak i zajímavá umělecká díla z tohoto materiálu. Pár jich máme i v expozici hradu, myslím si, že je to pro zdejší region velmi zajímavé téma.