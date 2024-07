Rtuť v teploměru stoupá ke třicítce, ve městech je dusno a lidé hledají, kde by se mohli zchladit. Osvěžení nabízí koupaliště, možností je však v Pardubickém kraji mnohem více. Kdo nemá rád tropické teploty, může zamířit třeba do podzemí.

Jeskyně v Pardubickém kraji sice nejsou, ale návštěva podzemí je i tak osvěžující. V parných dnech nemají lidé velký zájem o návštěvu hradů a zámků, na Svojanově u Poličky je však příjemně i v parném létě.

„Návštěvníci se trousí. V paláci už moc zima není, hrad je prohřátý, ale trasa s gotickými sklepy je v létě naprosto úžasná,“ uvedla kastelánka hradu Svojanov Pavla Štusáková.

Turisté se mohou ochladit právě ve sklepích hradu. „Mučírna, to je jediné místo, kde je ve vedrech příjemně. Teplota se tam dostane na třináct až patnáct stupňů Celsia. Tam si to návštěvníci užívají. Doufám, že pak neodcházejí s bolestí v krku, když z té zimy vylezou zase do vedra,“ dodala kastelánka.

Ještě větší zima je i horkém létě v dělostřelecké tvrzi Bouda na Orlickoústecku. „U nás na Boudě se rozhodně zchladíte. V podzemí je stálá teplota okolo 5,5 stupně Celsia. Nabízíme prohlídky v rozsahu 45, 90 a 150 minut s odborným výkladem,“ sdělil průvodce Rudolf Hochman z Boudy.

Boudaři slaví. Rekonstrukce vstupního objektu Boudy je hotová arrow_left arrow_right info Zdroj: Štěpán Hubálek 1/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun.

info Zdroj: Štěpán Hubálek 2/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 3/56 Obrana proti chemickým útokům. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 4/56 Obrana proti chemickým útokům. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 5/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 6/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 7/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 8/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 9/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 10/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 11/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 12/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 13/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 14/56 Ředitel Společnosti přátel československého opevnění Martin Ráboň. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 15/56 Podle ředitele Společnosti přátel československého opevnění má hejtman Martin Netolický o tvrzi takový přehled, že by mohl provádět. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 16/56 Podle ředitele Společnosti přátel československého opevnění má hejtman Martin Netolický o tvrzi takový přehled, že by mohl provádět. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 17/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 18/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 19/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 20/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 21/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 22/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 23/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 24/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 25/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 26/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 27/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 28/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 29/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 30/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 31/56 Pancéřová vrata váží osm tun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 32/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 33/56 V další etapě rekonstrukce se Boudaři zaměří na interiéry. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 34/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 35/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 36/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 37/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 38/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 39/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 40/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 41/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 42/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 43/56 Model dělové věže sestavil Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 44/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 45/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 46/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 47/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 48/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 49/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 50/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 51/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 52/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 53/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 54/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 55/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

info Zdroj: Štěpán Hubálek 56/56 Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun. FOTO: Štěpán Hubálek

Návštěvníkům doporučuje na prohlídku i v létě přibalit i teplé oblečení, v případě nouze personál půjčí kabáty. V tvrzi mohou zapálení nadšenci pro opevnění strávit i šest až osm hodin na nadstandardní prohlídce.

