Cílem projektu je pořídit jedno elektrokolo pro charitní pečovatelskou službu a jeden rotoped pro centrum denních služeb Světlanka.

„V projektu se potkávají záměry dvou našich služeb, které pojí společné slovo kolo. Charitní pečovatelská služba potřebuje pro své cesty za klienty jedno elektrokolo, které při velkém provozu a potížích s parkováním pomůže pečovatelkám ušetřit čas při návštěvách klientů v centru města či na sídlišti. Klienti centra Světlanka z řad seniorů a lidí s hendikepem se pustili do zdravého pohybu, začali s posilováním a touží ještě po novém rotopedu! Není kolo jako kolo, ale obě dvě jsou potřeba,“ vysvětlila ředitelka Charity Svitavy Vendula Kouřilová.

Rotoped může rozmluvit i klienty s demencí nebo Alzheimerem. „Rotoped je v naší tělocvičně opravdu hodně využívaný. Klienti častokrát nepotřebují naši asistenci. A ani ti s demencí nebo trpící Alzheimerovou chorobou nemají problém s tím, že by zapomněli, co mají dělat,“ podotkla vedoucí centra denních služeb Světlanka Eva Šolcová. „Jeden z našich klientů má potíž s tím, že běžně velmi málo mluví, ale na rotopedu se od něj dozvíme úplně vše,“ sdělila vedoucí centra denních služeb Světlanka.

„Je skvělé, že touto formou můžeme podpořit fyzické zdraví seniorů a zároveň přispět k jejich větší duševní pohodě,“ prohlásil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten se zasloužil o to, že Pardubický kraj věnoval na zajímavý počin Charity Svitavy 16 tisíc korun. „Šlo o nejvyšší částku, kterou od donátorů tento projekt na letošní Burze filantropie pro okres Svitavy získal,“ upřesnila garantka a fundraiserka Burzy filantropie Jana Machová.

Ta je rovněž ředitelkou Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), kde nápad na tento unikátní počin ve spolupráci s Pardubickým krajem vznikl.

„Za pomoc s tímto projektem jsme moc vděční,“ poznamenala Vendula Kouřilová, ředitelka Charity Svitavy, která už více než 30 let nabízí sociální služby na Svitavsku.

Od října roku 2021 je také poskytovatelem domácí zdravotní péče, a to ošetřovatelské a paliativní. V současné době zde pracuje zhruba 50 zaměstnanců. Pečovatelská služba podporuje klienty v domě s pečovatelskou službou a v jednotlivých domácnostech klientů.

„Potřebujeme se za nimi dostat a elektrokolo je jednou z možností. Pečovatelky by za elektrokolo byly určitě rády. Chtěly by si zlepšit fyzickou kondici. Je to flexibilnější dopravní prostředek než třeba auto. Ta navíc pro všechny pečovatelky určitě ani nemáme,“ dodala Vendula Kouřilová.