Na dálnici D35 čekají v Litomyšli asi třicet let. Roky se lidé ve městě a okolí dohadovali o trasování silnice, proti dálnici bojovali odpůrci a teprve memorandum v roce 2021 udělalo za vším tlustou čáru a konstruktivní jednání rychle spějí k výstavbě důležité komunikace. Vloni Ředitelství silnic a dálnic vyřešilo i námitky ochránců přírody ze Šumperku a stavba dálnice kolem Litomyšle dostala zelenou.

Na začátku dubna odstartovala stavba D35 v úseku Džbánov – Litomyšl. „Dálnice se konečně blíží k Litomyšli. Aktuálně běží výběrové řízení na obchvat Litomyšle. Mrzí nás, že se úplně nepodařilo skloubit stavbu všech úseků. Takže nějakou dobu budeme mít dálnici D35 hotovou k městu z obou stran,“ sdělil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

To bude znamenat pro město jediné. Další nekonečné kolny a průtah Litomyšle ucpaný auty. „Ten provoz ve městě bude ještě horší než dnes, když jedete v pátek od Vysokého Mýta a už před Litomyšlí často stojí dlouhá kolona,“ podotkl Kašpar.

Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl - JanovZdroj: ŘSD

Dálnice D35 má být na začátku roku 2027 hotová před Litomyšlí a pokračovat dál až u Janova.

A nejen v pátek je pětatřicítka zablokovaná, každý den odpoledne je stejně jako Vysoké Mýto problematické autem projet. Řidiči pak hledají zkratky, což se zase nelíbí místním. „Jak pětatřicítka stojí, máme kolem domu šrumec. Jedno auto za druhým,“ nadával Pavel, který bydlí v litomyšlské části Lány.

A podobné je to i v další městské části. „Trochu mě mrzí, že aplikace Waze a další navigace jsou tak chytré, že to před Litomyšlí otočí do Nedošína a nám tam jezdí spousta aut,“ dodal Kašpar, který v Nedošíně bydlí.