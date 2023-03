Letos v lednu však původní trasu středem pole, která je téměř kompletně připravená, zastupitelé odmítli a schválili novou. Na tom samém poli, jen o pár desítek metrů dál.

„Preferujeme turistickou cyklostezku a ne trasu do práce a z práce,“ zdůvodnila tehdy rozhodnutí starostka Starého Města Jarmila Řezníčková.

Jenže příprava nové trasy cyklostezky potrvá roky, stavba té původní mohla podle opozičních zastupitelů začít do dvou let. Podle vedení obce je však druhá trasa lepší a příjemnější i pro cyklisty a nemá tak velké převýšení.

„Pozemky pro původní variantu jsou vykoupené, ale ne všechny. Jeden je tam státní, dva patří Povodí Moravy a jeden městu Moravská Třebová. Dalo by se tam asi snadno dohodnout,“ přiznala před časem Řezníčková. Přesto začala s kolegy připravovat novou variantu.

Dvojnásobná cena

Podle opozice je odmítnutí původní cyklostezky, která byla čtyři roky schválená, nesmyslné rozhodnutí. I proto obešli obyvatele obce. O trase cyklostezky tak nakonec rozhodnou lidé v místním referendu.

„Referendum ve skutečnosti nebude úplně o výběru, která trasa je lepší. Je to o tom, jestli vybereme trasu na základě dřívějších kroků poměrně slušně připravenou k realizaci, nebo tu, která má významné legislativní překážky a v horizontu několika let je nemožné ji zrealizovat. Podle projektanta by cena realizace byla téměř dvojnásobná oproti nyní schválené trase,“ sdělil opoziční zastupitel Petr Báča.

Na posledním jednání zastupitelé schválili vyhlášení referenda, které se ve Starém Městě uskuteční v pátek 21. dubna. Pro byli všichni zastupitelé. „Nebudu se k tomu už vyjadřovat. Můj osobní názor je, že s tím nesouhlasím, ale přípravný výbor nachystal vše podle zákona. Obešel občany a ti je podpořili. Respektuji realitu,“ dodala Řezníčková.

Ve Starém Městě půjde o první referendum v historii obce. „Je to dobře. Konečně budeme moci vyjádřit svůj názor a obec nás bude muset poslechnout,“ shodli se místní lidé. Petici pro uspořádání místního referenda podepsalo na 350 lidí ze Starého Města, Radišova, Petrušova a Bílé Studně.

Na posledním jednání zastupitelů ve Starém Městě se také rozhořel spor o to, kde je projektová dokumentace na původní trasu cyklostezky. Zatímco vedení obce si trvá na svém, že ji nemá, autor projektu Jiří Kulič tvrdí, že ji obci dodal, ale nedostal za ni dosud zaplaceno.

„Informace, že je vše připraveno k realizaci cyklostezky, není pravdivá. Nemám projektovou dokumentaci,“ uvedla na jednání starostka.

Naopak projektant Jiří Kulič řekl, že dokumenty obci předal už před lety. „Nedostali jsme dodnes za naši práci ani korunu. Byl jsem na zastupitelstvu, informoval jsem, že projekční práce skončily a je podaná žádost o stavební povolení. Tu trasu prostředkem pole jste nám zadali, nerozumím, proč se vracíme na kraj pole. Tehdy jste argumentovali, že není vhodná,“ vystoupil na zastupitelstvu Jiří Kulič.

Podle bývalého vedení obce existuje elektronická podoba projektové dokumentace. V usnesení zastupitelstva z roku 2018 je i záznam o smlouvě obce s projektantem. Ten nyní nabízí obci, že trasu upraví podle výsledku referenda.

Referendum Staré Město - 21. dubna 2023 od 10 do 20 hodin



Souhlasíte s tím, aby orgány obce Staré Město činily všechny potřebné kroky k přípravě a následné realizaci cyklostezky mezi Starým Městem a Moravskou Třebovou v připravené a schválené trase od Starého Města - jih a dále středem pole dle usnesení zastupitelstva z 30. května 2018 a dokončených komplexních pozemkových úprav, které na základě požadavků obce tuto trasu připravily?