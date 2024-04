Brutální případ vraždy, která se stala v létě roku 2022 v Pohodlí u Litomyšle, dnes řeší Krajský soud v Hradci Králové. Z únosu, utýrání a otřesné vraždy mladíka z Břeclavska je obžalovaný Pavel J. z Pohodlí a jeho kumpán Alexandr G. Z Brna. Oběma hrozí za vraždu a další trestné činy výjimečný trest, padl už návrh 30 let pro Pavla J. a 25 let pro Alexandra G. Soudní líčení je u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové naplánované na celý tento týden.

Podle obžaloby se Pavel J. z Litomyšlska a A. G. z Brna dopustili vraždy a na svém kontě mají i další trestné činy. | Video: Iveta Nádvorníková

Podle obžaloby se Pavel J. z Litomyšlska a Alexandr G. z Brna dopustili vraždy a na svém kontě mají i další trestné činy. Obžaloba odpověděla na všechny otázky, které se rojily okolo zmizelého mladíka z jižní Moravy.

Návrh trestu je 30 let pro Pavla J. a 25 let pro Alexandra G. Nenašlo se tělo oběti ani stopy DNA

Toho v červenci roku 2022 oba obžalovaní muži unesli z vesnice na Břeclavsku a utýrali k smrti v domě Pavla J. v Pohodlí. Důvodem byla údajně odcizená marihuana z domu na Pohodlí.

Vrazi utýraného mladíka uvařili a kosti spálili. Horor v Pohodlí u Litomyšle

V domě svého známého mladíka týrali, řezali ho strunovou sekačkou, zbili ho, svázali do kozelce a bezvládné tělo převezli v kufru auta do domu na Pohodlí.

„Svázaného ho přenesli do sklepních prostor tohoto domu, kde v té době byla teplota okolo 16-17 stupňů, kde jej po dobu nejméně 3-5 dnů proti jeho vůli pouze ve spodním prádle drželi a to tak, že jej přivázali rukama řetězy k traverze. V průběhu této doby jej stále fyzicky napadali údery pěstí do různých částí těla, poškozený upadl do bezvědomí. Poté ho umyli v koupelně, oblékli a umístili na gauč v obývacím pokoji, kde mu následně podali lék Questax,“ stojí v obžalobě zveřejněné Krajským soudem v Hradci Králové.

Dva kumpáni unesli muže a utýrali ho ve sklepě domu u Litomyšle. Tělo se nenašlo

Mladého muže našli vrazi druhý den mrtvého a společně zosnovali šílený plán, jak se těla zbavit, aby zanechali co nejméně stop. „Obžalovaný A. G. nejprve sekerou oddělil část nohy v kotníku poškozeného a tuto uvařili v kuchyni v hrnci, aby zjistili dobu vaření k oddělení masa od kostí. Poté tělo poškozeného přenesli na dvůr domu, kde jej vložili do kovového sudu, zalili vodou a v tomto sudu tělo uvařili,“ popisuje obžaloba hrůzný čin.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvoníková

Kosti a lebku vrazi spálili, stejně jako šaty a další věci oběti. Zbytky těla odvezli na různá místa v okolí obce. Následně uklidili celý dům, sklep vybílili vápnem a dům kompletně vystříkali dezinfekcí Savo. Použité nástroje, kromě strunové sekačky, zlikvidoval Pavel J. ve sběrném dvoře.

Dům hrůzy v Pohodlí halí tajemství. Policie slibuje svědkům utajenou identitu

Případ otřásl zkušenými kriminalisty a také lidmi z Pohodlí a nejbližšího okolí. „Pavel byl grázl odmala. Policie do domu jezdila často, viděli jsme ty zbité holky, pro které si pak jezdili rodiče,“ vypověděli sousedé domu hrůzy.

Lidé ve vesnici doufají, že Pavel J. dostane doživotí. „Nic jiného si nezaslouží. Co je to za člověka, který něco takového udělá,“ podotkla starší žena z Pohodlí.

Rozsudek v otřesném případu padne zřejmě na konci tohoto týdne.