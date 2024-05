Smutná zpráva zastihla národní festival Smetanova Litomyšl. Odešel velký mecenáš kultury a člen správní rady festivalu Pavel Smutný. Pravidelně jezdil na Smetanovu Litomyšl a podporoval i její výtvarnou část.

Odešel Pavel Smutný, mecenáš kultury a podporovatel Smetanovy Litomyšle. | Foto: Smetanova Litomyšl

V noci z 18. na 19. května navždy odešel Pavel Smutný. Byl to mecenáš české kultury, podporovatel mimořádných projektů, znalec a obdivovatel kvalitní hudby i výtvarného umění, dlouholetý příznivec a člen správní rady Smetanovy Litomyšle.

„Sám jsem Pavla vnímal jako velmi cenného stratéga s citem pro vysoké umění. I náš poslední rozhovor byl v tomto duchu nezaměnitelný a pro mě velmi hodnotný. Pavlovy jedinečné kvality budeme nejen na správních radách festivalu hluboce postrádat,“ uvedl ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek.

Litomyšli by slušela díla Anishe Kapoora

Se Smetanovou Litomyšlí spolupracoval Pavel Smutný mnoho let. „Když jsme Pavla oslovili ke spolupráci, měl právě 50 let. Tehdy prohlásil: Je přede mnou deset, patnáct let aktivního života, které chci věnovat už jen smysluplným věcem. Smetanova Litomyšl tam rozhodně patří,“ zavzpomínal emeritní ředitel festivalu Jan Pikna.

„Dodával mi sebevědomí, byl hnacím motorem, ale i důležitou pojistkou rizikových projektů, které ho vždy nejvíc zajímaly. Má velkou zásluhu o rozvoj festivalu a bude nám chybět," doplnil Pikna.

FOTOGALERIE: Průzkumníci dorazili na zámek v Litomyšli

Pavel Smutný byl prezidentem Bohemian Heritage Fund, který každý rok podporuje pilotní výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle. Zasloužil se také o některé projekty hudebního festivalu, v nedávné době o uvedení oratoria Jana Zástěry Nádech věčnosti, v němž ve své poslední roli zářila Soňa Červená.

Mohlo by vás zajímat: Festivalové léto na Svitavsku přinese Smetanovu Litomyšl, Queenie nebo Abba Show