Smetanka mění vedení. Jana Piknu vystřídá Michal Medek z České filharmonie

Velké finále završilo 65. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Do roku, kdy si Litomyšl připomene 200 let od narození skladatele Bedřicha Smetany, vstoupí však festival s novým vedením. Jan Pikna předá žezlo nástupci Michalu Medkovi, obchodnímu řediteli České filharmonie. Do města chce mimo jiné přivést zahraniční operní domy.

Letošní 65. ročník Smetanovy Litomyšle skončil. Ten další povede místo Jana Pikny Michal Medek. | Foto: Smetanova Litomyšl