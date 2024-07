Silničáři stihli projekt dokončit s více než měsíčním předstihem oproti plánovanému harmonogramu. Řidiči mohou po nové vozovce jezdit již od ranních hodin.

Silnice II/359 byla v Dolním Újezdu silně poničena nadměrnou dopravou, na stavu vozovky se nejvíce podepsala těžká nákladní auta, která sváží materiál na stavbu dálnice D35 v tomto regionu.

Krajská samospráva již s ohledem na stav komunikace nemohla s opravou čekat. V dubnu si proto staveniště převzala stavební firma.

„Celkem jsme nechali opravit téměř kilometr komunikace a rozdíl oproti původnímu stavu je patrný na první pohled. Silnice byla v opravdu špatném stavu, byly tam velké trhliny na povrchu a bohužel došlo i k poškození spodních vrstev. Proto jsme nechali vše kompletně opravit a silnice je teď uzpůsobena na stávající provoz. Po dokončení dálnice ale musíme společně se státem návozové trasy důkladně opravit. Bohužel je to daň za to, že se staví kritická infrastruktura. Lidem v Dolním Újezdu nová silnice určitě usnadní život. My se nyní intenzivně věnujeme přípravě navazujících oprav přetížených silnic nejenom v tomto regionu,“ uvedl první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Kromě rekonstrukce silnice došlo také k obnově odvodnění, doplnění nových obrub a opravě dešťové kanalizace.

„V rámci rekonstrukce se udělalo poměrně hodně práce. Například křižovatka silnic II/359, III/3595 a III/36028 je menší a hlavně přehlednější, takže dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Úpravy se dotkly například i autobusové zastávky, která je zase komfortnější pro cestující. Tomu všemu samozřejmě odpovídá i vysoutěžená cena, která s daní činí téměř 25 milionů korun. Považuji to za velice dobrou investici v poměru cena/výkon, která odráží to, co jsme avizovali při schválení letošního rozpočtu. V roce 2024 plánuje Pardubický kraj investice v dopravě ve výši téměř tří miliard korun a nejedná se pouze o velké projekty, ale i ty lokální, které ale mohou výrazně zlepšit situaci v menších obcích po celém regionu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Opravy silnic poničených nákladní dopravou nekončí v Dolním Újezdu. Krajská samospráva jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic o rekonstrukci dalších komunikací. V případě Dolního Újezdu se jedná například o cestu do Desné nebo na Jarošov, které jsou ve špatném stavu.