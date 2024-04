Od 1. dubna mohou občané Moravské Třebové znovu začít využívat ekologickou formu dopravy v podobě sdílených kol, které ve městě provozuje firma Nextbike.

Město rozšiřuje systém sdílených kol | Foto: Město Moravská Třebová

Na základě pozitivních zkušeností dochází oproti minulému roku ke zvýšení počtu kol a rozšíření sítě jednotlivých stanovišť.

Na co se lidé v Třebové mohou těšit? „Na území města letos bude k dispozici celkem 35 jízdních kol, což je o 15 více než vloni. Zároveň jsme na základě statistik jízd a podnětů uživatelů přidali do mapy 6 nových stanovišť (Sušice, Udánky, Jevíčská, K. Čapka, autobusové nádraží, Dukelská), abychom pokryli co největší území města, sdělil místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Poukázal také na to, že podpora sdílených kol má smysl.

„Během pilotního provozu jsme zaznamenali přes 4000 výpůjček, uživatelé najezdili bezmála 5400 kilometrů, což znamená 838 kg ušetřeného CO2 oproti jízdě autem. Tyto údaje letos společně určitě překonáme,“ dodal místostarosta.

Mapa stanovišť:

Město rozšiřuje systém sdílených kolZdroj: Město Moravská Třebová

Seznam stanovišť: