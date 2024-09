Iveta Nádvorníková aktualizováno dnes 09:55

/FOTO/ Meteorologové sice hlásí týden tropů, ale kalendář oklamat nejde. Prázdniny skončily a děti se vrací po dvou měsících do školních lavic. Už před otevřením hlavního vchodu postávaly děti u základní školy v Dolním Újezdu, Morašicích, Litomyšli i ve Svitavách. "Kamarády jsem o prázdninách moc neviděl, tak se na ně moc těším. Musíme vše probrat," řekl desetiletý Honza ze Svitav. To třináctiletá Adéla by raději než do školy vyrazila na koupaliště. "Je vedro a budeme muset sedět ve škole. To není fér, ale na holky se těším," podotkla Adéla.