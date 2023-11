/ROZHOVOR/ „Ve Svitavách jsme s bratry Ebeny dlouho nebyli. Osm let nás tu nepostrádali. Ale jsme moc rádi, že to letos vyšlo a dostali jsme příležitost si tady zahrát,“ uvedl známý herec, moderátor, zpěvák a hudebník Marek Eben, který má na Svitavy velmi milé vzpomínky.

Marek Eben. Ilustrační foto. | Foto: Radim Hromádko

Jedno z prvních veřejných vystoupení mimo Prahu

„Když mi bylo nějakých 14 let, zúčastnil jsem se zde celostátního kola recitační soutěže. Šlo o jedno z mých prvních veřejných vystoupení mimo Prahu. A tehdy to dopadlo velmi dobře,“ zavzpomínal 65letý Marek Eben. Ten společně se svými sourozenci Kryštofem a Davidem, rytmikou z Etc… Vladimíra Mišíka a jazzovým kontrabasistou Jaromírem Honzákem zavítal do svitavského klubu Fabrika.

Koncerty jako třešnička na dortu

„Koncerty jsou pro mě radost. Je to taková třešnička na dortu, když se člověk může potkat s živým publikem. Nejde o takové nervy jako u moderování, kde je to premiéra i derniéra zároveň. V případě koncertu už je přece jen základ napsaný, nazkoušený a párkrát někde zahraný,“ řekl Marek Eben, který společně s bratry Ebeny představili nové album Co my víme.

Pauza mezi deskami trvala devět let

„Toto album nám trvalo trochu déle než předchozí deska. Pauzu jsme měli devět let, což je hodně. Byl bych radši, kdyby další deska vznikla dříve. Ale jak mám spoustu činností, jako je moderování StarDance, filmového festivalu v Karových Varech nebo pořadu Na plovárně, tak se to pak dost těžko snáší s psaním písniček,“ podotkl zpěvák bratří Ebenů, podle něhož dost podstatná část nového alba přišla na svět v době koronavirové pandemie.

„Najednou se všechno ostatní zastavilo a měl jsem čas se zavřít a psát,“ sdělil Marek Eben, podle něhož se covid zásadně projevil na atmosféře desky.

„Už úvodní píseň Co my víme vystihuje přesně ten pocit, který v sobě člověk v této době měl. Přemýšlel jsem, jestli bude fungovat i ve chvíli, kdy pandemie koronaviru odezní. Jenže přišla krize a válka na Ukrajině. Svět je dnes tak rozdrbaný, že to zkrátka platí pořád,“ dodal.