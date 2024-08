Rekonstrukce škol ve Svitavách. Na co se žáci mohou po létě těšit?

Letní prázdniny přinášejí žákům zasloužený odpočinek, zatímco školní budovy se mění v rušná staveniště. Prázdné třídy a chodby poskytují ve Svitavách ideální příležitost pro rekonstrukce a opravy, které by během školního roku narušovaly výuku.

Největší projekt provádí ZŠ Felberova, jejíž žáci se kvůli zahájení prací dočkali vysvědčení už o týden dříve a oproti jiným svitavským dětem si užívají o něco delší prázdniny.

F-Hive projekt za téměř 50 milionů korun řeší několik záležitostí. Současné zastaralé a dispozičně nevhodně řešené družiny se dočkají rozsáhlé modernizace a rozšíření.

Žáci se mohou těšit na nové šatny, atraktivní vstupní halu, čalouněné sedací niky určené k příjemnému odpočinku o přestávkách nebo dvě nové výukové učebny.

Modernizací projde také zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Ačkoliv se s pracemi počítá do konce letošního roku, ty nejzásadnější probíhají nyní v průběhu prázdnin a výuka v dalším školním roce by jimi neměla být nijak zvlášť ovlivněna. Pouze dojde v září ke změně vstupu do školy, které si vynutily komplikace při opravě podlah.

Žáci i učitelé ZŠ náměstí Míru se také mohou těšit v dalším školním roce na atraktivní výuku v krásném novém prostředí.

Během prázdnin proběhla za 5,2 milionu korun modernizace tří odborných učeben v zadním traktu školy. V dalším školním roce tak k výuce poslouží nová multimediální učebna pro výuku jazyků a informatiky, nová moderní učebna pro praktické činnosti 1. stupně.

Navíc si žáci budou moci vyzkoušet svoji zručnost s novým ergonomickým vybavením a obráběcím zařízením ve zbrusu nové polytechnické školní dílně.

Za 5,2 milionu korun zrekonstruují tři učebny určené rozvoji polytechnických dovedností žáků také v ZŠ T. G. Masaryka. Dílny vybaví dle aktuálních trendů moderními stavebnicemi, přístroji a také materiálem.

Výuka v nové polytechnické dílně bude věnována výrobě z tradičních materiálů po vzoru finských dílen Crafts.

Druhá místnost poslouží jako grafická a výtvarná dílna. K rozvoji kuchařských dovedností žáků pak bude určena nová kuchařská dílna. V letních měsících je naplánována stavební část projektu, na podzim pak přijde na řadu vybavení učeben nábytkem a pořízení pomůcek.

Zeditovaná zpráva města Svitavy.