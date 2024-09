Otázkou však je možnost získání dotací a také uspořádání pokojů v budoucím domově. „Ministerstvo připravuje novelu, kdy by mělo vzniknout sociálně zdravotní zařízení, které bude mít jiné parametry, než jsou nyní standardy na sociální zařízení. Čekáme, že někdy v říjnu by novela mohla projít parlamentem,“ doplnil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Roky město šetřilo, střádalo peníze z pokut z úsekového měření. „Finance máme vyřešené, v současné době máme balík přes 120 milionů korun. To je dobrý základ pro stavbu, možná bychom si vzali půjčku. Z hlediska financí máme zelenou, městský rozpočet to unese. Navíc za dva roky přestaneme splácet úvěr na krytý bazén, takže se to může potkat,“ vysvětlil Brýdl.

Radní proto využívají čas a jednají s architekty o případných změnách v projektu. „Jednak bychom si mohli sáhnout na dotaci a hlavně provoz domova by byl do budoucna méně náročný. Před lety se na to netlačilo. Na energetické standardy máme už studii. Jinak ale chceme co nejdříve připravovat výběrové řízení na zhotovitele a soutěž vypsat asi příští rok,“ dodal Brýdl.

O dotaci na stavbu domova pro seniory město žádat nebude, spíše na veřejnou budovu s nulovou energetickou náročností. „I kdyby ani tahle dotace nedopadla, tak do toho půjdeme. Doufáme, že bychom mohli vysoutěžit nižší cenu, než je rozpočtovaná. Stavební firmy dávají teď zajímavé ceny,“ podotkl Kašpar.

Náklady na výstavbu nového domova pro seniory v Litomyšli se podle projektu pohybují okolo 300 milionů korun. „Když sledujeme stavby v jiných městech, tak to bude kolem 300 nebo 400 milionů korun za sto lůžek,“ uzavřel místostarosta.

Domov pro seniory má mít celkovou kapacitu 80 až 100 osob ubytovaných pouze v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Novostavba bude třípodlažní stavba s horními dvěma obytnými podlažími a přízemím.

V přízemí bude umístěna vstupní hala, administrativní a technické zázemí, kuchyně a pronajímatelná jednotka lékařské ordinace. Objekt zahrne i kuchyň, prádelnu, kapli, administrativní část. Čtvrtina objektu bude fungovat jako domov se zvláštním režimem.

Mohlo by vás zajímat: Víkendové tipy na Svitavsku: Vinobraní, Rockotéka nebo Zahradní slavnost