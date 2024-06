Pardubický kraj pokračuje s otevíráním zelených ploch do života měst. Další aktivitou v této oblasti bude úprava parku před svitavskou psychiatrií.

Proměna parku ve Svitavské nemocnici má začít v září | Foto: Pardubický kraj

Prostor poblíž známého Červeného kostela by do budoucna měl více sloužit pacientům i obyvatelům, kteří v něm najdou místo pro procházky a relaxaci. Krajská samospráva nyní hledá firmu, která bude projekt realizovat.

Park u psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice v současné době kolemjdoucí k návštěvě příliš neláká. To se má ale brzy i díky přispění Evropské unie změnit.

„Při proměně parku u svitavské psychiatrie pamatujeme na ekologické prvky, které jsou pro celý projekt klíčové. Počítá se například s vybudováním akumulační nádrže pro dešťovou vodu, která se pak má dále využívat při údržbě areálu a další vychytávky,” sdělil radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

„Jelikož tyto aktivity lze financovat z evropských fondů, snažíme se na to reagovat a využít této možnosti. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu má pokrýt zhruba 10,7 milionu korun. Stejně jako při revitalizaci parku Domova u fontány v Přelouči se snažíme nejenom o udržitelnost a ekologii, ale také jsme například ještě před projektováním uspořádali veřejný workshop pro občany a zaměstnance nemocnice, aby si oni sami řekli, co v ploše chtějí. Protože pokud tam mají často a rádi chodit, měli by tam najít to, co očekávají,“ dodal Valtr.

Proměna má trvat necelý rok, do parku chce kraj přilákat občany i pacienty.

Revitalizace parku se nebude týkat pouze zeleně, v záměru se počítá i s dalšími nutnými úpravami. To vše se promítne do odhadovaných nákladů, které vedení kraje na základě zpracovaného projektu očekává.

„Jelikož ještě necháme v areálu odstranit kotelnu a počítáme s dalšími drobnými demoličními pracemi, aby se plocha co nejvíce otevřela veřejnosti, předpokládáme náklady někde kolem 17 milionů korun s daní. S výslednou cenou samozřejmě může ještě pohnout soutěž mezi stavebními firmami. Těší mě, že pokračujeme s investicemi do krajského majetku a v tomto případě tím zpříjemníme život obyvatelům i pacientům,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj na přípravě záměru pracuje od roku 2022.

Proměna parku ve Svitavské nemocnici má začít v záříZdroj: Pardubický kraj

Radní Pardubického kraje na sklonku května schválili podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a nyní se čeká na to, kdo se do něj přihlásí.

„Vše se snažíme směřovat k tomu, abychom už letos v září mohli předat staveniště a mohlo se začít s pracemi, které budou trvat přibližně deset měsíců. Vstoupí nám do toho samozřejmě zimní pauza, naším cílem je, aby byla příští rok proměna hotová a park u svitavské psychiatrie byl co nejdříve v lepším stavu, a to nejenom pro pacienty, ale i pro obyvatele města, kterým bude plocha také sloužit,“ sdělil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Podle něj je důležité neřešit u krajských budov pouze jejich funkčnost, ale je nutné se dlouhodobě věnovat i tomu, jak jsou začleněny do svého okolí. To se týká i přilehlé zeleně.

Na vítěznou stavební firmu čeká řada úkolů, kromě úprav stromů a křovin se v projektu počítá i s dalšími investicemi, které mají plochu pozvednout a lákat do ní návštěvníky.

„Současný stav parku nás dlouhodobě trápí, proto přistupujeme ke komplexnímu zásahu. Plánujeme mimo jiné rekonstrukci cihlových zdí a oplocení, vytvoření nové sítě cest, vybudováním rozvodů vody a dešťové kanalizace, výměnu povrchu příjezdové cesty a další práce,” řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

„Nejedná se tedy jen o výsadbu a údržbu zeleně, ale o celkovou revitalizaci areálu. Naším cílem je, aby u našeho nemocničního zařízení vznikl příjemný prostor pro posezení, který bude opticky oddělený od okolního parkoviště a zástavby, odkud bude výhled na krásný kostel a návštěvníci tam budou moci za hezkého počasí relaxovat,“ dodala Matoušková.