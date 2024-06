Už podruhé rozhodovali zastupitelé Litomyšle o prodeji vily Klára na zámeckém návrší. Tentokrát hlasovali v tajné volbě. Proti sobě stál projekt sourozenců Kubíkových na moderní hotel s wellness a vzdělávací centrum Školamyšle, za kterým stála společnost Arnošta Maiwalda. Zatímco Kubíkovi za vilu Klára nabízeli osm milionů korun, Maiwald přišel s nabídkou 7,7 milionu korun.

V tajné volbě s jasnou převahou zvítězil projekt Kubíkových, který získal čtrnáct hlasů, proti bylo pět zastupitelů. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování a jeden člen odevzdal nevyplněný hlasovací lístek. „Oba projekty byly kvalitní. Se zástupci Školamyšle budeme hledat možnosti, kde jinde střední školu zrealizovat,“ uvedl po zveřejnění výsledků hlasování starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Z boje o vilu Klára v Litomyšli odstoupil zájemce. Poliklinika vypadla ze hry

To sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi se mohou pustit do práce. I pro ně bylo však rozhodnutí zastupitelů překvapením. „Vůbec jsem nevěděl, co mám čekat. Byl jsem připravený na obě varianty. Jsme rádi, že to dopadlo, ale vnímáme to jako obrovský závazek. Čeká nás obrovský kus práce a nebude to jednoduchá záležitost,“ řekl Martin Kubík.