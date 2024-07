Polární záře by mohla být v nadcházejících dnech opět viditelná nad Českem. Tento vzácný přírodní úkaz je způsoben sérií erupcí na Slunci, které uvolnily plazmatická oblaka směřující k Zemi.

Na další polární záři upozornil ČTK astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Podobný jev byl naposledy pozorován letos v květnu a to také v našem kraji. Nejjasnější záři jsme mohli zaznamenat v pátek 10. května, kdy podle odborníků zasáhla Zemi geomagnetická bouře nejvyššího stupně. Stalo se tak poprvé od roku 2003. Někteří měli štěstí a viděli záři také v sobotu a v neděli.

První vlna plazmatických oblaků dorazí v úterý, ale během dne. Geomagnetická aktivita však podle Horálka může trvat až do noci. Na Slunci se objevují nové erupce. Astronom uvedl, že zvýšená geomagnetická aktivita může pokračovat i v následujících dnech. Předpověď těchto jevů je však náročná.

Zájemcům o pozorování polární záře astronom doporučuje sledovat takzvané aurorální monitory například na webech www.solarham.com nebo www.spaceweatherlive.com.

Horálek uvedl, že situace připomíná květen, kdy erupce vyvolaly jasné polární záře na mnoha místech, včetně Pardubického kraje. Tentokrát jsou však erupce slabší. V květnu intenzita polární záře byla taková, že ji mohli spatřit i obyvatelé Kanárských ostrovů. Vědci nyní nepředpokládají, že současná sluneční aktivita vyvolá stejně intenzivní jevy, přesto je šance na úkazy stále reálná. Měsíc, který často přezáří tyto jevy, v následujících dnech ustupuje z noční oblohy, což vytváří příznivé podmínky, dodal.

Vyfotili jste polární záři? Své snímky můžete posílat na e-mail martin.alt@denik.cz.

Zájemci o pozorování úkazu by si měli najít místo s nerušeným výhledem k severu. Zároveň by se mělo jednat o oblast, kde pozorování nebude rušit světelné znečištění. Ve směru na sever se proto nesmí do vzdálenosti desítek kilometrů nacházet žádné větší město.

Zdroj: ČTK, Český hydrometeorologický ústav