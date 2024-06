Těšit se můžete na nabídku jídel světové i domácí kuchyně, na ochutnávky, kuchařskou show, divadla, workshopy, hudební vystoupení a spoustu zábavy.

Festivaly jídla se v posledních letech těší velké oblibě napříč celou republikou. Ve Svitavách proto v roce 2022 tento koncept poprvé vyzkoušeli.

První ročník Svitaverny měl úspěch. Účast prý byla nečekaně vysoká, až nebylo relativně brzy v podstatě co jíst. Do dalších ročníků se tedy organizátoři poučili a letos je prý opět na co se těšit.

Kromě výtečného jídla a nejrůznějších drinků nebudou chybět ani atrakce pro děti, včetně dětského vaření a divadel.

Na pódiu předvede své kuchařské umění, a možná vám prozradí i nějaké triky, Vojtěch Petržela pyšnící se titulem Kuchař roku 2019/2020.