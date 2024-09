Vytrvalý déšť, upuštěné přehrady a protipovodňová opatření. Obce v Pardubickém kraji se připravují na více než stoletou vodu. Podle hydrologů v některých částech kraje hrozí i více než stoletá voda. Nejhorší situace by měla nastat na Chrudimce, Loučné a Novohradce. Zahrozit může podle hydrologů i Orlice nebo řeka Jevíčka.

V současné době v celém Pardubickém kraji vytrvale prší, ale na žádném toku není situace dramatická. Vyhlášené povodňové stupně na Chrudimce a Třebovce jsou způsobené upouštěním přehrad Seč a Pastviny.

„Vytvořili jsme obrovský retenční prostor na přehradách, by pojaly srážky, které mají spadnout,“ ujistil hejtman Martin Netolický. Nadále kraj komunikuje s odborníky z oboru hydrologie a mají v ruce možné predikce. Modely možných situací nejsou pro Pardubický kraj moc růžové. Protipovodňové přípravy a opatření jsou jednoznačně na místě a není čas váhat.

„Podle hydrologické predikce jsme v situaci, že na některých tocích hrozí i více než stoletá voda. Je to výpočtový model, sice na základě dat, ale ta modelace je neuvěřitelná. Po jednání krizového štábu České republiky hrozí povodně na Novohradce, kde je předpovídán několikanásobný průtok oproti stoleté vodě. Vychází to z toho, že srážky nebude brát půda, ale půjdou do toků,“ vysvětlil Netolický.

Přípravu tak nechce kraj, ani hasiči a obce podcenit.

Na tocích, kde se čeká stoletá voda, rozjeli preventivní opatření, nejde jen o pytle s pískem, ale také připravují obyvatele domů u vodních toků na možnou evakuaci.

„Nejhorší situace je předpovídána na Loučné, Chrudimce a Novohradce. Stejně tak čekáme problémy na Tiché a Divoké Orlici, kde čekáme až padesátiletou vodu. Na Tiché Orlice od horního toku až po soutok je množství protipovodňových opatření, regulace je dobrá. Labe to taky zřejmě zvládne,“ doplnil hejtman. Vysoký úhrn srážek predikují meteorologové v oblasti Hlinecka, Poličska, Chrudimska a Vysokomýtska, kde může během následujících 48 hodin spadnout až 200 mm srážek,“ dodal hejtman.

Vodní toky mají kulminovat během neděle. „Výpočtové modely nejsou veselé. Slyšel jsem podobné zprávy z jižních Čech. Vyzýváme starosty obcí a hasičů, aby se reálně začali připravovat,“ upozornil Netolický. Lidé, kteří bydlí v blízkosti řek, se mají chystat i na možnou evakuaci. Za posledních 30 let se sice domy stavěly mimo záplavové oblasti, nicméně i tak se někde velká voda dotkne zastavěných částí obcí. Podle kraje jde mimo jiné o Luži, Hrochův Týnec, Chroustovice nebo Cerekvici nad Loučnou.

V pohotovosti jsou i profesionální hasiči, kteří posílili operační středisko i výjezdové jednotky. „Informovali jsme zřizovatele dobrovolných jednotek, že budeme vyžadovat pomoc. Dáváme dohromady techniku, která by byla potřeba. Budeme dublovat informování starostů v území stoleté vody. Jsme na značkách a jsme schopni starostům pomoci i s evakuačními plány,“ informoval Martin Záleský z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Na možné povodně se připravují i policisté nebo silničáři.

