Ve Svitavách je možné věci nosit do pátku 20. září do 10 hodin do Městského informačního centra na náměstí Míru 48 (otevřeno je ve všední dny od 8 do 17 hodin). Vzhledem k tomu, že se věci budou skladovat v sousedním Coworku, nebude možné ho v tomto týdnu využívat.

Co do Svitav přinést? Úklidové prostředky (gumové rukavice, velké pytle na odpad, saponáty, dezinfekční prostředky, hadry, mopy, smetáky, kýble, lopaty, smetáčky s lopatkami, kolečka, hrábě aj.) hygienické potřeby (mýdla, šampony, sprchové gely, dámská hygiena, toaletní papír, pleny, vlhčené ubrousky aj.) trvanlivé potraviny (paštiky, masové konzervy, instantní pokrmy, přesnídávky, piškoty, rýžové chlebíčky, trvanlivé mléko aj.).

V pátek kolem poledne materiál Charita Svitavy převeze do postižených lokalit.

V Litomyšli je možné věci donést do čtvrtka 19. září v čase od 9:00 - do 17:00 hodin a to do Lidového domu Litomyšl (bývalá restaurace).

Darovat můžete balenou vodu, trvanlivé potraviny, úklidové prostředky, nářadí a potřeby na úklid, případně vysoušeče vlhkosti. Darované věci budou v pátek 20. září s pomocí litomyšlského sboru dobrovolných hasičů dopraveny do postižených oblastí.

Také Oblastní charita Polička je v době náročných událostí plně připravena poskytnout podporu. Pokud bude třeba, může poskytnout i krizové intervence nebo psychickou podporu. Dále nabízí konzultace při výplatách mimořádných dávek, zorientování se v systému pomoci, přesměrování na další vhodné služby. Mají k dispozici 4 kusy vysoušečů, další vysoušeče rezervovali pro potřeby IZS.