V sobotu pozdě odpoledne vystoupala hladina Loučné v Cerekvici nad Loučnou na 215 centimetrů. Zdejší dobrovolní hasiči drželi noční hlídky a monitorovali stoupající tok. Loučná ve vesnici kulminovala v neděli po deváté hodině večer na 247 centimetrech. Už v sobotu se však voda z řeky dostala do mateřské školy, stejně jako při všech předešlých povodních. „Je špatně postavená, vždy je voda hned v přízemí,“ řekl starosta Cerekvice nad Loučnou Josef Abraham.

Hasiči ze školky od soboty čerpali vodu, aby zachránili co nejvíce. Mnoho věcí vynesli před velkou vodou do patra. „Ve školce jsme díky neustálému čerpání vody udrželi hladinu, která byla snesitelná. Víceméně nakonec moc nezasáhla. V pondělí večer jsme školku vyčistili, umyli, snesli věci dolů a dnes tam ještě pokračuje úklid. Děti se vrátí do školky ve středu,“ uvedl Abraham. Pytle s pískem narovnali lidé ke svým domům i v ulici k fotbalovému hřišti. Voda se tady dostala naštěstí jen na chodníky. „Někdo má ještě zatopené sklepy, ale to je spodní voda,“ podotkl starosta.

Cerekvice nad Loučnou zaznamenala třetí nejvyšší hladinu Loučné. V roce 2006 dosáhla na 283 centimetrů a v roce 1997 dokonce na 328 centimetrů.

Dramatické chvíle mají za sebou i obyvatelé vesnic na Jevíčsku. Řeka zahrozila v Petrůvce, Plechtinci, Unerázce nebo Chornicích. Na Jevíčce v Chornicích platil o víkendu třetí povodňový stav a hladina řeky nebezpečně stoupala. „Voda se vylila do polí a místy na silnice,“ hlásil z Jevíčka řidič Karel Hrubý.

Dobrovolní hasiči z několika jednotek naplnili přes pět set pytlů pískem a poskytli je městu Jevíčko, tak do obcí Chornice, Březinky, Biskupice, dále firmě Rehau a Jevíčským fotbalistům. Hasiči z Březinek a Chornic stavěli protipovodňovou zábranu u domu na hranici katastru obcí Březinky - Nectava a Chornice. „Zde hladina řeky Nectavy již vystoupala do takové výše, že začala ohrožovat majetek majitele nemovitosti,“ informovali hasiči.

Svitavy, které zažily v roce 1997 i v následujících letech ničivé povodně, ochránily tentokrát před velkou vodou poldry. „V minulosti jsme vybudovali protipovodňová opatření, která nás ochránila před škodami. Kromě několika vniknutí podzemní vody do sklepů nedošlo ke škodám na majetku,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Svoji roli splnily poldry v Lačnově i pod Qantem, hodně vody zadržely také svitavské rybníky. Řeka Svitava tak zůstala v korytě a nezaplavila rodinné domy jako v minulosti.

I v Litomyšli si ověřili, že milionové investice do protipovodňových opatření se vyplatily. „Měli jsme také štěstí, že nakonec v Litomyšli spadlo jenom asi 200 milimetrů srážek a řeka Loučná to zvládla,“ podotkl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.