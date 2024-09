Martin Hanč stojí v Litomyšli před svou restaurací a znepokojeně sleduje kalnou Loučnou. Za dřevěným mostkem už staví obrannou hráz z pytlů s pískem. „Už jsem odvezl vystavená auta a motorky i našeho veterána. Bojím se, co bude, pokud přijde to, co v roce 1997,“ řekl Martin Hanč.

Velkou vodu už zažil u svého podniku několikrát. V červenci roku 1997 přesáhla Loučná v Litomyšli tři metry. Restaurace tehdy ještě neexistovala, v jejím místě byly sklepy a Juranovy závody. Ve dvoře restaurace je na zdi značka, kam až voda dosáhla. Je ve výšce asi metr od země. Velká voda tu hrozila ale vícekrát.

„Vyhrožují, že to bude podobné jak v roce 1997. Jednou se řeka zvedala, ale to jsme se ubránili a voda se do hospody nedostala. Měli jsme tu tehdy pytle s pískem. Už teď je dáváme taky pro jistotu, nějaké pytle máme svoje, ale to nebude stačit. Žádali jsme na městě, ale zatím jsme nic nedostali. Potřebuju obrovnat vjezd, dám se ještě plachtu na háčky a udělám zátaras do kavárny i restaurace,“ popsal Hanč.

Voda se valila přes mostek u restaurace i v březnu roku 2006, kdy hladina kulminovala ve výšce 196 centimetrů. V roce 2003 dosáhla hladina Loučné v Litomyšli 124 centimetrů.

Litomyšl pamatuje několik povodní, lidé dodnes vzpomínají na rok 1984, kdy bylo celé Smetanovo náměstí pod vodou. Od roku 1997 však ve městě přibyly poldry a Litomyšl investovala do protipovodňových opatření. Nový je poldr v Parku Zdeňka Kopala.

„Pro Park Z. Kopala to nebude první zkouška. Už velmi dobře zafungoval, když se nad Litomyšlí objevila supercela. Trochu jsme řešili, že není finálně hotová poslední vlna u nových domů, tak se ve čtvrtek narychlo doplnil jakýsi menší odvod vody. Doufáme, že tu hlavní vodu by měl park absorbovat s kontrolovaným odtokem,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Na velkou vodu se ve městě připravují už od středy. Mimo jiné zmizelo z koryto Loučné umělecké dílo Čestmíra Sušky nazvané Koule na hladině. „Zkontrolovali jsme stav poldrů, městské části Lány a na Primátorské hrázi. Rybářství upouští rybníky. Zajišťujeme další zásoby pytlů s pískem. Pytle budou k dispozici lidem v hasičské zbrojnici na Lánech,“ informovala mluvčí města Petra Jiráňová.

Loučná je zatím klidná, vyšší stupně povodňové aktivity čekají v Litomyšli v pátek odpoledne a zejména pak v sobotu podle skutečného množství srážek.