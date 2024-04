Rozehrát a odkrýt příběhy tradičních i moderních dřevěných hraček mohou návštěvníci v poličském muzeu od 12. května 2024 po celé léto.

Poličské muzeum provoní dřevo. Podívejte se na dřevěné hračky | Foto: Městské muzeum a galerie Polička

Dřevěné hračky v sobě ukrývají spoustu příběhů. Příběh stromu, ve kterém rostou, aby mohly být vyřezány, příběhy jejich tvůrců a především příběhy, které s hračkami rozehrávají samy děti a všichni ti, kdo si rádi hrají.

Na výstavě budou představeny dřevěné hračky od konce 19. století do současnosti z muzejních sbírek i od současných moderních autorů. Seznámíte se s tím, kde všude se v Čechách a na Moravě hračky vyráběly či vyrábějí. Odkryjete příběhy tvůrců hraček z oblastí, jež se proslavily tradiční podomáckou výrobou lidových hraček, jako bylo Krušnohoří, Příbramsko, Pošumaví, Valašsko či Hlinecko. V nedaleké obci Krouna ještě i dnes vytváří soustružené hračky vycházející z tradičních hlineckých vzorů pan Zdeněk Bukáček.

Výstava vás provede také tovární výrobou hraček 20. století. Představí vám jejich světoznámé výrobce, jakými byly firmy Schowanek (později TOFA, dnes Detoa), Blank či JAS, z nichž poslední dvě jmenované ukončily svou činnost teprve nedávno.

Na výstavě se neseznámíte jen s tím, kde všude se hračky vyráběly či vyrábějí, ale také jak vznikají a co obnáší práce těch, kteří se jejich výrobě věnují.

Pozornost bude věnována také hračkám jako uměleckému dílu - od autorů sdružení Artěl ze začátku 20. století až po současné výtvarníky a designéry, kteří se věnují jejich návrhům a tvorbě.“ popisuje záměr výstavy její kurátorka historička Mgr. Radka Vostřelová.

K vidění budou také hračky z jedlinské školy. V malé osadě nacházející se nedaleko Klášterce nad Orlicí, děti pod vedením pokrokového učitele Antonína Kavky vyráběly dřevěné hračky, které se v době své největší slávy vyvážely i daleko za hranice tehdejšího Československa.

Nahlédnete také do soustružnické dílny a odtajníte příběh vzniku hračky krok za krokem. A nezůstane jen u teorie! Výrobu hračky si vyzkoušíte i prakticky, pod rukama vám vznikne dřevěná postavička nebo káča.

A co by to bylo za výstavu o hračkách, kdybyste si nemohli hrát! „Výstavou prolínají rozmanitá zákoutí, kde můžete rozehrát své příběhy. Přijďte si vystavět město z dřevěných kostek nebo je naložit na korbu náklaďáku a převést do jiného příběhu. Rozezvučte dřevěné hudební nástroje a svou fantazii a zručnost prověřte při skládání, vkládání, provlékání či navlékání. Čeká na vás také velká herna s kuželkami, kuličkovou dráhou i vláčkodráhou, dřevěnými stavebnicemi, magnetické puzzle a mozaiky, stolní, balanční i pohybové hry.“ vyjmenovává rozmanité aktivity ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

„V neděli 12. května si nenechte ujít netradiční zahájení výstavy. Program bude pestrý a veskrze dřevěný. Dřevěné loutky oživnou v pohádce o Popelce pod rukama loutkoherce Tomáše Běhala. Sami si vyrobíte dřevěnou hračku, a ve společnosti tradičního výrobce dřevěných soustružených hraček pana Zdeňka Bukáčka si hračku můžete domalovat. Na dřevěných špejlích pro vás bude připravené originální občerstvení rozmanitých chutí.“ zve na vernisáž edukátorka výstavy Mgr. Světlana Dittrichová.

Vernisáž se koná v neděli 12. května v 16 hodin ve výstavních sálech poličského muzea.

Výstavu Příběhy dřevěných hraček mohou zájemci navštívit do 1. září 2024.

