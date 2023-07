Je rozhodnuto. Nové byty v areálu bývalého dětského domova v Poličce postaví soukromý investor, firma STV Group. Poličští zastupitelé tak i přes nevoli několika občanů a opozice rozhodli na mimořádném zasedání zastupitelstva.

Bývalý dětský domov v Poličce | Foto: Kristýna Sauerová

Opoziční zastupitelé za Otvírání Poličky a PRO Poličku usilovali o výstavbu 32 městských bytů v bývalém areálu dětského domova v Poličce. Za tímto účelem vytvořili petici, kterou podepsalo přibližně 500 místních občanů, kteří tak vyjádřili nesouhlas se zamýšleným prodejem budovy, pozemků a projektu soukromému investorovi.

Jejich snaha však byla marná. Na mimořádném zasedání ve čtvrtek 18. května zastupitelé definitivně rozhodli o prodeji areálu a vypracovaného projektu zbrojní firmě STV Group.

„V Poličce jsou byty a celkově bydlení jeden velký problém. Město prohloupilo a nechytilo se příležitosti. Na druhou stranu to bude pro zaměstnance firmy dobrá příležitost,“ myslí Michal z Poličky, který pracuje v Poličských strojírnách spadajících pod firmu STV.

Lidé v Poličce protestují proti prodeji "děcáku". Chtějí v něm městské byty

Přesto, že je finanční situace Poličky dle starosty Jaroslava Martinů dobrá, nemohli by si dovolit projekt financovat pouze sami. „Pokud bychom realizovali výstavbu bytů po dětském domově pouze ze zdrojů města, nešlo by to zcela jistě bez přijetí úvěru. A není pochyb, že by naše ekonomická síla připravovat a realizovat další potřebné projekty výstavby bytů a pokračovat v rozvoji Poličky i v jiných směrech byla na dlouhé roky velmi omezená,“ uvedl Martinů.

S tím opoziční zastupitelé nesouhlasili a snažili se najít možnosti, jak nezadlužit město a zároveň byty postavit. „Udělali jsme si určitý průzkum. Celková cena byla projektem stanovená na 150 milionů. Začali jsme se zajímat, jak by bylo možné tyto peníze získat. Někteří opoziční zastupitelé začali zjišťovat dokonce na Ministerstvu místního rozvoje, zda se budou vypisovat nějaké dotace,“ řekl opoziční zastupitel Jiří Trávníček.

Zjistili, že od 1. ledna 2024 má být vypsaná dotace, která by se dala na tento projekt využít a zaplatila by 45 % nákladů. Dalším aspektem možné úspory by bylo celkové zlevnění a rozložení investic do několika etap. „Projekt byl koncipován jako luxusnější bydlení, než je standard. Nepotřebuje mít dřevěná okna, stačila by plastová a stejně tak obyčejná fasáda,“ dodal Trávníček.

O koupi projevily zájem dvě firmy, z nichž nakonec jedna odstoupila. Vedení města objekt prodalo společnosti STV Group za stejnou částku, jakou město již do areálu investovalo, tedy přibližně za 11,3 milionu korun. „Máme velká očekávání, že část bytů odkoupíme za pouhé investiční náklady,“ dodal starosta Martinů.

Společnost STV Group dlouhodobě bojuje s nedostatkem zaměstnanců ve výrobním závodu. Problém by však mohla vyřešit právě tato investice. „Chceme svým stávajícím i budoucím zaměstnancům nabídnout bydlení v lokalitě pracoviště. Bytové jednotky prodávat nebudeme. Bude je vlastnit společnost STV byty Polička,“ řekl zástupce investora Lukáš Hervert, který dodal, že se nejedná o ubytovnu pro dělníky, nýbrž zde plánují ubytovávat pracovníky vyššího a středního managementu.

Ze 32 bytů přibližně 15 z nich poskytnou zaměstnancům firmy a zbytek nabídnou k pronajmu Poličákům.

Předání staveniště je naplánované na polovinu září, nejpozději na začátek října. Podle Herverta by měly stavební práce trvat dva roky a vše by se tak mělo stihnout do prosince 2025.

V současné době je v přípravě více než 100 nových bytových jednotek v Poličce a na několika dalších projektech vedení města dále pracuje.