Police Symphony Orchestra se vrací do Litomyšle. Na plátně i na pódiu. Na sklonku léta vtrhli poličtí hudební nadšenci z koncertních pódií na filmová plátna. Aktuálně si návštěvníci kin napříč Českem mohou užít tři roky života (2019–2022) tohoto orchestru v 92 minutách plných napětí, emocí, radosti, smíchu, ale i slz.

V nadcházejících dnech a týdnech filmová delegace v čele s režisérem Dominikem Kalivodou z Litomyšle a zakladatelkou orchestru Petrou Soukupovou projede Českou republiku od Ostravy až po Ústí nad Labem a Plzeň. Zastávka v Litomyšli je jako jediná spojená nejen s filmovou projekcí, ale i s koncertem orchestru.

Po dvou letech se orchestr vrací na “místo činu”, kde prožili jeden ze zlomových okamžiků své existence. V červenci 2022 jako dosud jediný nadšenecký orchestr v historii festivalu odehrál Velké finále Smetanovy Litomyšle a jako tajného hosta se mu podařilo dostat na pódium francouzskou zpěvačku Zaz. Kdo u toho nebyl, má možnost tyto okamžiky prožít díky filmu Velký finále PSO. Tentokrát v rámci oslav 25 let od zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO.

Návštěvníci projekcí se mohou na mnoha místech Česka setkat i s tvůrci a protagonisty. Ti přiblíží nejen sny mladých lidí na prahu dospělosti, ale také jejich starosti a témata, která do jejich životů přicházejí jako je balanc mezi studentským a pracovním životem, jak se srovnat s globálními problémy jako je třeba pandemie nebo zkrátka jen to, jak překročit čáru mezi “teen-age” věkem a pomyslnou dospělostí. Zkrátka, jak dojít do finále.

Police Symphony Orchestra (PSO) je nadšenecká hudební parta více než stovky muzikantů, zpěváků a dobrovolníků z malého města u polských hranic. S nakažlivou energií se vrhají do realizace čím dál tím troufalejších nápadů – vyprodat legendární pražskou Lucernu, uspořádat benefiční koncert pro 5000 diváků nebo si zahrát se zahraniční hvězdou.

Sny a plány jsou skvělé, ale když je chcete přenést do reálného života a čelit všem výzvám, není to žádná sranda. Ustojí nadšenci střet s dospělostí a najdou členové PSO to, co je v životě opravdu důležité? Celovečerní hudební film o mimořádném hudebním uskupení, které se vydává na velká pódia, je zároveň osobní výpovědí obyčejných mladých lidí o světě kolem nás.

Projekce filmu spojená s koncertem začíná v Litomyšli na zámeckém nádvoří v sobotu ve 20.30 hodin.