O tisíce korun přišli lidé z Poličska. Jejich složenky se totiž ztratily a peníze si místo nich vybral někdo jiný. Podvod má na svědomí zaměstnankyně České pošty. Případem se bude v dohledné době zabývat policie.

Jaroslav Němec z Bystrého odhalil podvody na poště na Poličsku. | Foto: archiv Jaroslava Němce

Jaroslav Němec z Bystrého čekal v polovině května na přeplatek 3500 korun za plyn, společnost EON mu peníze měla poslat složenkou. Několik dní čekal na její doručení, ale pak se mu to už zdálo divné a začal po složence pátrat. To ještě netušil, co odhalí. „Dozvěděl jsem se, že složenka mi byla už před několika dny doručená. Ale já jsem ji neměl, tak jsem se obrátil na poštu, kde mi sdělili, že peníze už byly dokonce dva dny po doručení vyplacené,“ uvedl Jaroslav Němec.

Hrozilo, že své tři tisíce korun už nikdy neuvidí. Muž se však rozhodl, že to tak nenechá a začal po penězích pátrat. „Nevěděl jsem, na koho se mám obrátit, nikdo se mnou nechtěl spolupracovat. Psal jsem na všechny strany, byla to bezmoc. Měl jsem podezření, že člověk z České pošty nevyplácel složenky a peníze si nechával pro svoji potřebu, takže okrádal lidi. Kdybych na ně nezatlačil, nechali by to být. Zvažoval jsem i oznámení na policii,“ dodal Němec.

Postupně se ukázalo, že okradených lidí bylo více, jedna žena takto dokonce přišla o osmnáct tisíc korun. Jaroslav Němec peníze dostal od České pošty zpět, stejně jako další lidé. „Pošta se mi ani neomluvila. S penězi je to u mě vyřešené, paní z Poličska důchod už taky dostala zpátky. Kolik lidí je ve skutečnosti okradených, je ve hvězdách,“ uzavřel Němec.

Vedení České pošty se k problémům s jednou pracovnicí přiznalo a slíbilo, že případ předá policii. „V uplynulých měsících došlo k hrubému porušení pracovních povinností u tehdejší zaměstnankyně České pošty na Svitavsku. Ta zpronevěřila finanční hotovost při výplatě finančních poukázek. Při následném šetření se zaměstnankyně k činu přiznala s zavázala se finanční dluh uhradit. Ze strany České pošty s ní byl okamžitě rozvázán pracovní poměr,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Poškození klienti byli podle Vysoudila od České pošty už odškodněni.

