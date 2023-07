Nadšení milovníci piva se vypravili do tajemných sklepních prostor pivovaru Polička, aby se zúčastnili Dne otevřených sklepů Měšťanského pivovaru. Místní sklepy skrývají nejen pivo, ale také stoletou historii a pivovarskou tradici.

Nadšení milovníci piva se vypravili do tajemných sklepních prostor pivovaru Polička, aby se zúčastnili Dne otevřených sklepů Měšťanského pivovaru. Místní sklepy skrývají nejen pivo, ale také stoletou historii a pivovarskou tradici. | Foto: Kristýna Sauerová

S průvodcem se vydáváme na cestu do tajemného světa výroby piva. Konkrétně míříme do ležáckého sklepa, kde probíhá dozrávání a filtrace piva. Venku slunce pálí, a tak nás hned u vstupu do sklepa čeká šok. Teplota vzduchu se rapidně sníží a téměř celá výprava, oblečená jen ve vzdušném letní oblečení, začíná „klepat kosu“. „Kdybych jen tušil, jaká tu bude zima, vzal bych si zimní bundu,“ komentoval jeden z návštěvníků.

Při exkurzi nám průvodce ukazuje jednotlivé sklepy, kterých je v pivovaru celkem sedm. Některé z nich jsou až třípatrové, tedy mají nad sebou umístěny rovnou tři ohromné ležácké tanky.

Do menších tanků, které mají 90 hektolitrů, dávají například 12° piva, 13° Františka nebo řezaný ležák Kunhutu.

Největší tanky v celém pivovaru mají přibližně 240 hektolitrů a patří mezi ty starší, neboť jsou ještě vyrobené z litiny. V takovém tanku je většinou 11° pivo, které se z tanku filtruje dvě hodiny.

Ve sklepech mají poměrně nové celonerezové tanky. U každého z nich je tabulka, na které je uvedena hodnota oxidu uhličitého a kyslíku v pivu, kterou měří speciální přístroj. Pokud je hladina kyslíku v tanku příliš vysoká, pivo může degradovat. „Vše se v pivovaru dělá odplyněnou vodou,“ dodává zaměstnanec pivovaru.

Při prohlídce míjíme také filtr, ve kterém jsou závitové tyče. Na ty se nabalí velmi jemný prášek, tedy křemelina. Následně se pivo filtruje a křemelina zachytí kvasinky a kaly. Průvodce nám vysvětluje, jak taková křemelina vypadá a co to ve skutečnosti je. Přírodní prášek připomínající hladkou mouku se vyrábí z rozemletých schránek korýšů.

„Kvasnicové pivo je jedno z nejzdravějších,“ dodává pivovarník s radostí v očích.

Po skončení prohlídky s hlavami plnými nových zajímavých zjištění se dostáváme do venkovního areálu pivovaru, kde máme možnost ochutnat širokou škálu poličských piv. Od světlých ležáků až po silnější a hořčejší speciály. Každý milovník piva si zde přijde na své a při každém doušku tekutého chleba, jak se občas pivu přezdívá, se mu otevře svět plný bohatých plných chutí, harmonických tónů a lahodné hořkosti chmele.

Příjemně opojeni tekutým zlatem si návštěvníci užívají rytmu hudby linoucí se z provizorního pódia, tedy nakládací rampy. Jedním z vystupujících umělců je světoznámý americký zpěvák a vokalista Vinx, který během své kariéry doprovázel například zpěvačku Cher.

Výroční slavnost v areálu poličského pivovaru se koná tradičně každý rok. Letošní ročník byl už 27. Pro návštěvníky je vždy připravený bohatý program, a tak není divu, že za poličským pivem jezdí lidé nejen z Poličky, ale i z širokého okolí.

Kristýna Sauerová