Během úterý k nám příliv teplého vzduchu výrazně zesílí. Očekává se jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů Celsia.

Ve středu bude počasí dramatičtější. Bude jasno až polojasno, ale odpoledne a večer se očekávají v Čechách od západu místy přeháňky nebo bouřky, ty mohou být i velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami, většími kroupami a nárazovým větrem. V noci dorazí srážky také na Moravu. Nejvyšší denní teploty vystoupí na východě až na 35 stupňů Celsia.

Ve čtvrtek se podle meteorologů čeká skoro jasno až polojasno, na východě zpočátku i oblačno. Zřejmě jen ojediněle, na horách odpoledne místy, se objeví na přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí až na 31 stupňů.

Kam (nejen) na Svitavsku za koupáním. Kde, za kolik a jak je čistá voda, zjistíte v článku níže.

Abychom letní vedra přežili bez újmy na zdraví, je dobré nezapomínat na pitný režim. Lidské tělo potřebuje v horkém počasí až čtyřikrát víc vody, vypotit může až deset litrů za den.

Sedm tipů jak ve zdraví přežít vedro naleznete také v článku zde.

Optimální příjem tekutin pro dospělé je dva až 2,5 litru, obsažené jsou kromě pití i v jídle. V horkých dnech nebo při fyzické námaze tělo může potřebovat až čtyřikrát tolik.

V tropických dnech odborníci doporučují snížit sportovní výkony, případně je časovat do ranních či večerních hodin. Lidé by měli volit aktivity, které jsou méně namáhavé pro srdce a cévy. Běžci, zejména začátečníci, by měli zpomalit, klidně až na svižnou chůzi.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, In-počasí

