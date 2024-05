Bouřková smršť ze začátku týdne se může během pátku opakovat, varovali meteorologové. Bouřky mohou být ojediněle silné. V opakovaných bouřkách může napršet až 50 milimetrů, mohou padat i menší kroupy, varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha potrvá pro většinu krajů do 19:00.

Bouřky. Ilustrační foto. | Foto: Pexels

Během pátku bude s přestávkami pršet na většině našeho území. Místy se přidají i bouřky. Večer bude srážková činnost postupně slábnout.

Maximální teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 17 a 21 °C, ve Slezsku mohou teploty vystoupit i k 23 °C.

Taky o víkendu zaprší na většině území, a to zejména v odpoledních a podvečerních hodinách. Ranní teploty budou mezi 14 a 9 °C, odpolední v sobotu od 19 do 23 °C, v neděli od 21 do 25 °C.

