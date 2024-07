Pozemky za náměstím v Litomyšli jsou roky zpustlé, svah sesunutý a napůl zajištěný. „Ostuda Litomyšle. Tady mohlo být věcí,“ podotkl Jan Kučera, který se zastavil u opuštěných parcel.

Ty zatím ještě patří firmě Milana Těšínského. Podnikatel slíbil, že na nich začne na jaře stavět tři domy s 52 byty a desítkami parkovacích míst. Zavázal se, že do 30. června vybuduje první patro domů a zajistí svah. Nic z toho se nestalo, přitom mu hrozila pokuta v milionech. „Nezačali jsme stavět, protože od března jednáme se zájemcem o koupi pozemků. Je to už třetí zájemce a tenhle to doufám, myslí vážně. Nechtěli do toho jít dřív, než jim zastupitelé odhlasují, že nebudou muset platit tu pokutu a stavět zeď do konce roku. Mají jiné podmínky než my,“ uvedl podnikatel Milan Těšínský.

Aktuálně tak probíhají jednání mezi Těšínským a zájemcem o koupi pozemku, kterým je společnost CZ stavební Holding. Firma už v Litomyšli stavěla, a to v roce 2017 bytové domy u nemocnice. V příštích letech chce společnost za náměstím postavit bytové domy podle stávajícího projektu ale s jistými úpravami.