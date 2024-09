Pracovník/ice udržbářské čety - opravy Hledáme pracovníky do údržbářské čety. Jedná se o práci na všech farmách firmy MACH DRŮBEŽ a.s. Svoz na pracoviště ze Svitav, Hradce nad Svitavou, Březové nad Svitavou a blízkého okolí je zajištěn. POŽADAVKY: vyučení v oboru, spolehlivost, zodpovědnost a manuální zručnost NÁPLŇ: Co to v praxi obnáší?Servisní a opravářské práce na našich strojích a technologiích. Jedná se o nepřetržitý provoz v zemědělství s flexibilní pracovní dobou a to nejen o víkendech, ale i ve svátek. NABÍZÍME: jistotu, stabilitu a mzdu v termínu na účtu, HPP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, 5 týdnů dovoleném zvýhodněné ceny na firemní výrobky, hrubou mzdu od 30.000 Kč / měsíčně + 50% příplatky za soboty a neděle, 100% za svátky, čtvrtletní / roční odměny za splněný pracovní fond, věrnostní odměny a jubilea Uvítáme, když nastoupíte co nejdříve. KONTAKT: telefonicky, e-mailem 30 000 Kč

Detail nabízené práce