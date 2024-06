Pardubický kraj v polovině května spustil společně s českým start-upem CITYA a regionálním dopravcem BusLine na Svitavsku službu#ZkusBus. Jízdní řád minibusu určují sami cestující, stačí si stáhnout appku, vybrat cíl cesty a vyrazit. Data z provozu za první měsíc jsou podle kraje povzbudivá, proto o týden prodlužuje promoakci, během které jsou všechny jízdy zdarma. Po tomto datu bude služba zpoplatněna.

Objednejte si odvoz kdykoliv. Kraj spustil na Svitavsku projekt #ZkusBus | Video: David Šimek

#ZkusBus vozí obyvatele okolních obcí do Svitav a zase zpátky. Zajišťuje jim komfortní spojení na nákup, k lékaři, do školy či na úřad v období mimo dopravní špičku. Cestující si sami vybírají, kdy pojedou a kam. Díky virtuálním zastávkám je minibus nabere poblíž jejich bydliště a odveze co nejblíže cílové destinaci.

„První data z provozu jsou velice povzbudivá. Postupně roste počet jízd i přepravovaných osob. Chtěli jsme pozvolný rozjezd, protože se v Čechách jedná o novinku a jsme prvním krajem, kde se poptávková doprava takto zkouší. S ohledem na to jsme si nastavili i marketingovou kampaň, ale už první týden jsme měli 20 jízd denně a v druhém týdnu jsme atakovali i 30. Z podrobné analytiky, kterou máme k dispozici, vyplývá, že jezdí na jednu objednávku více lidí, třeba maminka s dítětem nebo sourozenci. Zrušených jízd máme naprosté minimum, takže zatím spokojenost. Také o týden prodlužujeme promoakci, takže jízdy zdarma budou trvat do 23. června, pak se ukáže, jaký bude zájem veřejnosti o placenou službu, protože to je pro nás klíčové,“ vysvětlil první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Objednejte si odvoz kdykoliv. Kraj spustil na Svitavsku projekt #ZkusBus

#ZkusBus přináší flexibilní a rychlý způsob cestování v rámci Svitav a blízkých obcí od Opatova po Radiměř. Umožní cestujícím během 15 minut se dostat kamkoliv budou potřebovat. A jak to celé funguje? V aplikaci #ZkusBus dostupné na Google Store i Apple Store si objednáte a zaplatíte minibus s logem Pardubického kraje, který pro vás za přijede na takzvanou virtuální zastávku.

Ta se bude nacházet na bezpečném místě v blízkosti vašeho bydliště či aktuální polohy, kde se zrovna nacházíte. Řidiči řeknete pouze své jméno a jedete. Služba je tu pro vás každý pracovní den mezi 8. a 20. hodinou. Cestu si navíc můžete objednat až den dopředu.

Moravskotřebovsko nemá vysokorychlostní internet. Kraj to chce změnit

„Provoz na Svitavsku hodnotíme velmi pozitivně. Místní v regionu si službu velmi rychle oblíbili. Na 20 až 30 jízd denně jsme se zde dostali během prvního týdne provozu. V porovnání například s Říčany u Prahy to trvalo tři až čtyři měsíce. V datech také vidíme, že například lidé z Radiměře a Opatova jezdí se #ZkusBus na kapacitní MHD směrem do Svitav a vhodně tak doplňujeme stávající systém veřejné dopravy,” řekl CEO CITYA Dominik Janík.

Minibusem se můžete svézt mezi Svitavami a Opatovem, Opatovcem, Dětřichovem, Koclířovem, Kamennou Horkou, Hradcem nad Svitavou, Radiměří a Vendolím. Posláním této služby je zajistit obyvatelům okolních obcí snadnou cestu do regionálního centra za lékařem, na úřad, nákupy a další aktivity.

VIDEO: Cyklistika s kapkou adrenalinu. Vyzkoušejte trať v Moravské Třebové

„O nový způsob dopravy je mezi cestujícími zájem a denně v průměru jezdíme 200 km. Cestující jsou se službou spokojeni a pochvalují si i prostorné a pohodlné vozidlo. Zaznamenali jsme i ‚dobrodružný‘ zážitek řidiče, kdy si tři cestující v rámci svého společného výletu postupně zadali tři objednávky dopravy a díky tomu vznikla tříhodinová okružní jízda po hřbitovech,“ sdělil k dosavadnímu fungování #ZkusBusu Jakub Hanzlík ze společnosti BusLine.