Nemocnice v Pardubickém kraji už kaplany mají, ale kaple všechny ne. Litomyšl by však za několik let kapli v nemocničním parku mít mohla. „V nově připravovaném parku v areálu nemocnice se chystá stavba originální kaple. Navrhuje ji architekt, jehož filozofií je souznění s přírodou, takže se určitě máme na co těšit,“ prozradil důvěryhodný zdroj z krajské nemocnice, který si však přeje zůstat v anonymitě.