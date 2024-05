Oba návrhy měly stejné šance, ale stejně nakonec drtivá většina zastupitelů zvedla ruku pro nový dům, a to v těsné blízkosti starého sálu zemědělského družstva.

„Měli jsme našetřených přes padesát milionů korun, ale i tak jsme si brali úvěr. Potřebujeme totiž ještě rozšířit mateřskou školu a nástavba vyjde na nějakých třicet milionů korun. Už máme i hotový projekt. Proto jsme si na společenský dům vzali úvěr třicet milionů, který budeme splácet patnáct let,“ uvedl starosta Roman Satrapa.

Celý dům postavili téměř bez dotací, využili jen 1,2 milionu korun z Pardubického kraje. „O státní nebo evropské dotace jsme ani nežádali, i když jsme původně chtěli. Papírování, kontroly, bylo by to komplikované, proto jsme od toho upustili. Stavba byla náročná, něco se měnilo na poslední chvíli a vznikly by problémy s čerpáním dotací,“ vysvětlil Satrapa.

Obec peníze měla a i po tak veliké investici není na nule. „Na spořící účet jsme vložili 25 milionů korun a za rok jsme získali navíc milion. To je pro obec příjemné,“ podotkl starosta. Na obecním úřadě sedí od roku 2010 a když se ohlédne zpátky, vidí kus práce. Tři dětská hřiště, kompletní oprava základní školy, zateplení mateřské školy nebo kanalizace za 166 milionů korun.

U společenského domu v Radiměři zbývá dokončit sadové úpravy a komunikace s plochou pro vánoční strom, pálení čarodějnic nebo dětské hřiště. Slavnostní otevření společenského domu se uskutečnilo v sobotu 13. dubna.

