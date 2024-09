Mimořádnou krizovou pomoc ve výši 10 milionů korun schválila včera večer Nadace ČEZ. Peníze poputují složkám Integrovaného záchranného sboru a také na aktuální okamžitou pomoc v zasažených oblastech, která půjde například na nákup potravin a úklidových prostředků, koordinaci dobrovolníků odklízejících škody, posílení krizové intervence a psychologické pomoci zasažených obyvatel, pořízení potřebné techniky (čerpadla, vysoušeče) a další nutné věci.

Pomoc bude distribuována prostřednictvím organizací, které již působí v terénu a mapují akutní potřeby zasažených lidí: ADRA, Česká federace potravinových bank, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR a Diakonie Českobratrské církve evangelické.

„Už několik dní máme nepřetržitě stovky lidí v terénu, kteří usilovně pracují na obnovení dodávek elektřiny. Extrémní počasí vyvolalo za tři dny přes 1 500 výjezdů našich elektromontérů, opravy komplikuje nejen déšť a vítr, ale i zatopené rozvodny. Vidíme, jakou zkázu natropily padesátileté, někde i stoleté, povodně v zasažených oblastech. Uvědomujeme si, že je potřeba nejen co nejrychleji domácnosti znovu připojit, ale pomoci dalším způsobem a hlavně jednat rychle, aby se lidé mohli co nejdřív vrátit do svých domovů. Náš mimořádný grantový program je určený právě pro tuto první rychlou pomoc, peníze dostanou organizace během pár dní. Zároveň už nyní připravujeme další pomoc postiženým obcím i pro následné období,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Nadace ČEZ zároveň vyhlásila mimořádnou zaměstnaneckou sbírku. Zaměstnanci Skupiny ČEZ mohou přispět až do konce měsíce, výslednou částku Nadace zdvojnásobí.