I díky Nadaci ČEZ, která celý projekt podpořila částkou 174 180 korun vznikl v Bystrém nedaleko Poličky tolik potřebný Denní stacionář, který pomáhá rozšířit stávající Pečovatelskou službu.

Nadace ČEZ finančně podpořila Pečovatelskou službu a Denní stacionář v Bystrém | Foto: Nadace ČEZ

Na Dni otevřených dveří pracovníci Domova Bystré představili nové zrekonstruované prostory, které slouží klientům, kteří se pro svůj věk nebo zdravotní stav ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby a nemohou se starat sami o sebe.

Posláním Denního stacionáře je, aby klienti mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném, domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo s jinými sociálními službami. Denní stacionář je ambulantní služba, která zajišťuje péči o seniory, osoby se zdravotním omezením či chronickým onemocněním, hlavním cílem je předejít jejich osamělosti, začlenit je do kolektivu a pomoci s dalšími aktivitami a rozvojem. Osoby do stacionáře dochází na dohodnutý časový úsek dne a poté se vrací zpět do svého domácího prostředí.

„Za podporu od Nadace ČEZ jsme velmi rádi a i díky ní mohla v Bystrém vzniknout tato nová služba. Pomáháme hlavně seniorům a lidem s postižením, aby mohli vést plnohodnotný život. Pomáháme na Poličsku a části Svitavska. Mohli jsme rozšířit své služby tak, aby strategie - ŽÍT DOMA CO NEJDÉLE - byla pro naše klienty komplexní. Poskytujeme také profesionální pomoc tam, kde je potřeba,“ říká Marie Štouračová, ředitelka Domova Bystré.

Nadace ČEZ podpořila celý projekt v rámci grantového řízení Neziskovky částkou 174 180 korun.

Společnost DOMOV Bystré, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby spočívající ve výkonu činností sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terénní a ambulantní služby), vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit.

Tisková zpráva Nadace ČEZ.

