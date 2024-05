Na Den dobrovolnictví Pardubického kraje letos do Klášterních zahrad v Litomyšli

Co to je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá? To jsou hlavní témata Dne dobrovolnictví. Ten se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 9 do 16:30 hodin v Klášterních zahradách v Litomyšli.

