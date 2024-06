Velkým tématem Moravskotřebovska a Jevíčska je špatné a často absentující pokrytí vysokorychlostním internetem. Díky spolupráci se společností CETIN by se do roku 2026 mělo výrazně zlepšit připojení k internetu až ve 40 obcích v kraji.

Moravskotřebovsko trápí absence vysokorychlostního internetu. Kraj to chce změnit | Foto: pixabay

„Oblast Moravskotřebovska je z hlediska kraje velmi specifická v tom, že absence vysokorychlostního internetu v řadě míst je považována za největší problém. Nejsou to silnice, zdravotnictví, školství nebo sociální služby. Je to právě nedostatečná kapacita nebo úplná absence vysokorychlostního internetu, který na mnoha místech považujeme za téměř samozřejmý. I přesto, že se nejedná o naši primární kompetenci, tak chceme pomoci, protože na řadu míst se soukromému sektoru nevyplatí jít. Nicméně ministerstvo průmyslu a obchodu nastavilo výzvu tak, že kraj nemůže být žadatelem, i když by chtěl, jelikož nejsme a nemůžeme být podnikatelem v telekomunikační infrastruktuře,“ řekl hejtman.

Konec s pomalým připojením. Obce na Svitavsku dostanou vysokorychlostní internet

Bývalý ministr pro místní rozvoj, senátor a stávající zastupitel Pardubického kraje Radko Martínek připomněl, že Česká republika je při zavádění vysokorychlostního internetu nejhorší v Evropě.

„Moravskotřebovsko se vylidňuje a vysokorychlostní internet je jedním z důvodů. Řada lidí dnes může pracovat z domova a je jim jedno, jestli to bude Jevíčko nebo Brno. Chtěli by čerpat levnější služby venkova, ale nemohou, jelikož musí za kvalitním internetovým připojením do větších sídel. To znamená, že nemůžeme udržet ani mladé lidi v některých regionech, jelikož internet čerpají téměř 24 hodin denně a sedm dní v týdnu,“ řekl Radko Martínek.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.

Mohlo by vás zajímat: Unikátní obří koule v Litomyšli připomíná výročí Bedřicha Smetany