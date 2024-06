Sestry z Litomyšlské nemocnice absolvovaly kurz péče o pacienty s vývodem. „O školení byl velký zájem a sestry obsadily celou kapacitu“, chválila účast organizátorka akce Ctislava Nováková. Hlavním cílem bylo prohloubení teoretických znalostí a praktický nácvik ošetření pacienta.

Moderní pomůcky v Litomyšlské nemocnici zlepšují život pacientům se stomií | Foto: Nemocnice Pardubického kraje

Stomik je pacient, který má vyvedený dutý orgán na povrch těla. Může to být tenké nebo tlusté střevo, ale i močové cesty. A potřebuje vysoce specializovanou péči při ošetřování vývodu i rady, jak o stomii sám doma pečovat.

Účastníky kurzu čekal hlavně praktický nácvik pod vedení zkušené stomické sestry, která sdílela své zkušenosti, ukázala přesný postup a použití pomůcek a poradila, jak připravit výukový plán pro pacienta.

Pomůcky pro ošetřování stomií jsou dnes dostupné a nabídka je široká. „Sestry ale musí umět posoudit, která z pomůcek je vhodná pro každého jednotlivého pacienta“, zdůraznila náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská.

Důležité je přitom nejen dokonalé zvládnutí techniky ošetřování, ale hlavně společné úsilí zdravotníka i pacienta, aby člověk se stomií mohl vést co nejkvalitnější život s minimem omezení. To znamená, aby mohl chodit do práce, cestovat, věnovat se sportu, u žen otěhotnět a mít plnohodnotný život.

