„V současné době je průměrný věk praktiků ve Svitavách 63 let. Z toho vyplývá, že brzy začnou odcházet do důchodu a budou nám ve městě chybět. Nikdo nechce jezdit k praktikovi do jiného města. Je potřeba to řešit včas,“ uvedla místostarostka Svitav Ditta Kukaňová.

Lékaři na venkov nechtějí, Lanškroun nabízí stipendium

V letošním roce otevře město grant pro jednoho praktického lékaře, který ve Svitavách otevře novou praxi, nebo převezme nějakou stávající. Musí ale taky splnit několik podmínek, aby dosáhl na peněžní odměnu.

„Podmínkou je věk do 40 let a aby udržel praxi ve městě minimálně pět let. Požadujeme otevřenou ordinaci minimálně pět dní a třicet hodin týdně, a to dopoledne i odpoledne. Pro jednoho lékaře máme na letošní rok připravený jeden milion korun na vybavení ordinace,“ přiblížila podmínky Kukaňová.

Druhý grant město vypsalo pro zubaře, kteří ve městě citelně schází už nyní. Lidé musí dojíždět do měst v okolí. „Obvolávala jsem ordinace v okolí, ale marně. Nikde neberou. Nakonec jsme sehnali zubaře v Brně, je to trochu z ruky, ale jinak bychom objížděli jenom pohotovosti,“ řekla Jana Novotná ze Svitav.

Stipendia pro zubaře

Ve městě někteří zubaři nepřijímají ani rodinné příslušníky už registrovaných pacientů. U zubařů jde však město cestou stipendia. „Grant je určený pro studenty zubního lékařství. Zájemce by už od druhého ročníku dostával 200 tisíc korun ročně, celkově jde za čtyři roky studia o částku 800 tisíc korun. Podmínkou je, aby po absolvování školy otevřel praxi ve Svitavách a provozoval ji minimálně pět let. A neměl by opakovat více než jeden ročník. Jednali jsme i se stávajícími stomatology a jsou ochotni poskytnout prostory a odborný dohled v prvních letech,“ dodala místostarostka. Na letošní rok počítá město se stipendii pro dva studenty.

Zájemci se mohou hlásit na radnici, kde na přihlášky čekají od 20. června do 31. července. Podmínkou je také, že praktický lékař i zubař budou mít uzavřené smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

„Už nás oslovil jeden praktik a je možné, že se dohodneme. Hledáme ale lékaře dál. Jsme v kontaktu s lékařskými fakultami, chceme oslovit přímo studenty, abychom jim náš program nabídli. Jednáme i s lékaři ve městě, koordinujeme možné využití volných prostor ve zdravotnických zařízeních,“ podotkl starosta Svitav David Šimek.

Nebereme. Lidé na Svitavsku marně shání zubaře. Musí jezdit až do Brna

Problém s chybějícími lékaři řeší také v Jevíčku. Před časem obsadili místo diabetologa a vloni také sehnali lékařku na gynekologii. Zubaři jim však chybí stejně jako Svitavám.

„Ze stávajících tří zubařů zůstal ve městě jen jeden a ten už je v důchodovém věku. Snažíme se shánět nové, ale není to jednoduché. Zjišťujeme, jakým směrem posílat poptávky a pobídky, aby do Jevíčka přišli lékaři,“ sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek.

Statisíce sice novým lékařům nemůže radnice nabídnout, ale v nové lokalitě pro výstavbu rodinných domů vyčlenili dvě parcely pro lékaře. „Zatím nejednáme s nikým konkrétním. Lékařům, kteří by měli zájem si u nás ve městě otevřít ordinaci, jsme připraveni nabídnout pozemek za zvýhodněnou cenu,“ doplnil Pávek.

Praktici ordinují v Jevíčku tři, město má i jednu lékařku pro děti. Do budoucna ale zřejmě vznikne problém s chirurgickou ambulancí. „Ordinace je vybavena moderními přístroji, má rentgen, ultrazvuk. Nevím, jestli sem někoho seženeme, až půjde paní doktorka do penze,“ uzavřel Pávek. Pokud by se nenašel nástupce do Jevíčka, museli by lidé dojíždět za péčí do Moravské Třebové, Svitav nebo Boskovic.