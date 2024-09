„Nejdříve to vypadalo jako ty minulé požáry, kdy stoupal z lesa jen slabý kouř. Když jsme se oblékli a vylezli před hasičárnu, tak jsme viděli celé údolí v kouři a to už jsme věděli, že to nebude tak jednoduché,“ vzpomínal zástupce velitele dobrovolných hasičů z Městečka Trnávky František Kozlovský.

„Minulé požáry byly menší, zlikvidované do tří hodin. Tohle bylo úplně jiné a hodně náročné. Bylo to těžké, hlavně kopcovitý terén, velké sucho. Souše začaly hořet odspodu a padat, profesionální hasiči je proto museli pokácet. Dole byly nakácené vytěžené stromy, které při požáru popojížděly dolů. Museli jsme být pořád na vysílačkách a podávali jsme informace proudařům, co se kde děje, aby nedošlo k neštěstí,“ vysvětlil Kozlovský.

Na místě zasahovalo přes dvacet jednotek hasičů, a to jak profesionálních, tak i dobrovolných ze širokého okolí. Už v pátek přiletěl hasičům na pomoc vrtulník Black Hawk s bambivakem. „Ten nám hodně pomohl, protože požár byl už hodně rozjetý. Díky vrtulníku se podařilo oheň zastavit, aby se nerozšiřoval do stran. Vrtulník má vak na tři kubíky vody, v pátek se otočil patnáctkrát, v sobotu jednadvacetkrát,“ doplnil hasič.

Práci hasičů komplikovalo vedro, kdy teploty přesahovaly třicet stupňů Celsia, náročný terén a také složitá doprava vody do kopců. „Pod námi je řeka Třebůvka, čerpali jsme z ní vodu do vozidel, a ta to tlačila do kopců. Další auta stála na prostřední cestě, zřídili jsme kyvadlovou dopravu vody z Petrůvky, Plechtince a Rozstání, měli jsme stanoviště, aby to bylo co nejrychlejší,“ dodal Kozlovský.

Zásah někteří hasiči srovnávají s rozsáhlým požárem v Hřensku před dvěma lety. „Náročnost to byla podobná. Profíci ze Svitav, kteří zasahovali v Hřensku, říkali, že terénem to odpovídalo,“ podotkl hasič. Natrénovat na tak těžké zásahy podle Kozlovského nejde. „Chlapi fyzičku mají, ale kombinace terénu a vedra byla hodně zajímavá. Na tohle se trénovat nedá, člověk musí opatrně, dodržovat pitný režim, proto nás bylo hodně a na kratších úsecích, abychom netahali dlouhé úseky a neodpadli fyzicky,“ řekl Kozlovský.

V Městečku Trnávka hoří les | Video: Michal Žampach

Sbor dobrovolných hasičů v Městečku Trnávka má dvě desítky členů. František Kozlovský obléká hasičskou uniformu od 16 let. Nejdříve pracoval v Petrůvce a od roku 1990 slouží právě v Městečku Trnávka. „Před lety jsme měli požár na kopci Hušák, kde je taky těžce dostupný terén. I tam jsme tehdy museli zřídit kyvadlovou dopravu vody. Velké lesní požáry tu ale nikdy nebyly,“ uzavřel Kozlovský.

Požár v Městečku Trnávka hasilo 29 jednotek hasičů. Shořely čtyři hektary lesa a škoda se pohybuje okolo půl milionu korun. Jak k požáru došlo, není zatím jasné.