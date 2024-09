„Strýc v urnu se sesypal, smutno je tetě Stáně, vím, co pro ni na MDŽ. Motorové sáně,“ živelně přednáší jeden ze svých známých textů Anatol Svahilec. On sám se soutěže neúčastní. Ovšem moderování nemohl ochudit ani o své dílo.

Mezitím, co kávovary hlasitě syčí, přehlušuje je hlasitý smích publika, které se baví nad přednesem umělce, který se před nimi kroutí v košili, do které by se vešel dvakrát. I ve chvílích, kdy se Anatol Svahilec odmlčí, odráží se od zdí kavárny chichotání diváků, kteří kromě hltání jeho slov pozorují i jeho obličej, který po celou dobu vypráví příběh společně s jeho ústy.

Na scéně se postupně vystřídají čtyři umělci, kteří budou zápasit o pozornost diváků. Slam poetry není jen autorským čtením, jedná se o žánr soutěžní. Jde o přátelský zápas mimořádně konkurenčních týmů. Večer vstupuje sport do umění, respektive umění do sportu. Při tomto performativním žánru je zakázáno používat rekvizity, umělci si tak body od divácké poroty musí zasloužit pouze úderností svých textů, gestikulací a přednesem.

„Když jsem tu byla poprvé, byl to můj první slam. Od té doby mám slam poetry velmi ráda a navštívila jsem i několik dalších akcí,“ vypráví návštěvnice Michaela Jónová, která díky loňské akci objevila svůj zájem o tuto zábavu a domů odcházela plná emocí.

Anatol Svahilec opět vstupuje na scénu, tentokrát však s netradiční prosbou. „Ve druhém kole bych vám rád převedl něco, čemu se říká slamová improvizace. Pokusím se o to na základě slov, které mi zadáte,“ vyzívá umělec publikum. „Spokojený. Plexisklo. Žbluňk,“ zaznívají v publiku tři slova, která budou součástí následujícího představení.

Místností se line očekávání obecenstva, o čem asi může být improvizace založená na těchto slovech. Anatol Svahilec ani chvilku neváhá a suverénně rozhazuje rukama plnýma náramků a doručuje vystoupení o hokejistovi, který přišel na stadion, kde nebyl led. Publikum jásá a nemůže uvěřit, že právě tento přednes se stal tím nejzábavnějším celého večera, i přes to, že nebyl připravený předem. Na konci divácká porota nadšeně mačká v ruce papíry s číslem deset, aby mohli Anatolovi vyjádřit obdiv i přes to, že dnes sám nesoutěží.

„Čerstvá, mladá, nová krev studující umělecký divadelní obor. To znamená, že na jejím přednesu a výslovnosti je to zkrátka vidět,“ předává Anatol Svahilec slovo první soutěžící večera Držgrešli. „Jsme mladí a jsme unavení. Přála bych si, abychom unavení nebyli. Ale taky bych chtěla, abychom unavení být mohli,“ diskutuje nad tématem únavy nenápadná, ovšem velmi nadaná autorka.

Druhým účinkujícím je glosátor Růny. „Přijel z Brna a odjede do Brna. Je to člověk, který je prapůvodně brněnský, vyrostl tam, žije tam, studoval tam a nyní tam rozšiřuje brněnskou slamovou scénu,“ seznamuje nás s umělcem moderátor. „Najít spřízněnou duši a říkat holkám nahlas, že ani neví, jak jim to sluší. Být první, kdo se usměje a ten, kdo uklidní, že si nic neděje,“ vypráví o svých přáních Růny. Přihlížející mu po celou dobu přikyvují ve chvílích, kdy v jeho textu zaznívají přání, o kterých sní i oni sami.

Jako poslední na scénu přichází Mango. „Dáma pocházející z vědeckého prostředí, nicméně z důvodu nestabilních ekonomických podmínek ve vědě se vydala stabilnějšího prostředí, to znamená neziskového sektoru,“ představuje umělec poslední účinkující. „Chtěla bych vám povědět, že je sice nenulová, ale za to velice malá šance projít zdí, a že některé křivdy z minulosti z nás odezní, že tvůj úsměv je mnohem hezčí než ta dvojtečka se závorkou, kterou na konci zprávy máme a mrzí mě, že se na sebe tolik nedíváme,“ upozorňuje naléhavě ve svém přednesu autorka s barevnými vlasy na to, že by spolu lidé měli více mluvit.

V druhém kole se nálada začíná ubírat vážnějším směrem. „Lžička medu a v té lžičce medu všechno, co svedu i co nedovedu. Vidím na zápraží sedět mýho dědu, dívá se do kůry stoletýho dubu, který roste s ním a jen ten strom už vrhá stín,“ vzpomíná Růny na svého dědu. Napínavé ticho a dojaté tváře střídá bouřlivý potlesk. Přes to, že text zazněl na veřejnosti úplně poprvé, dostává od divácké poroty nejvyšší možné hodnocení, jako jediný text celého večera.

Na třetím místě se umístila Mango s 63 body, na druhé příčce Držgrešle s 65 body a první místo si vybojoval Růny s 67 body. Nepatrné rozdíly v celkovém hodnocení společně s nadšenými tvářemi publika vypovídají o tom, že svitavské slamování mělo opravdu velký úspěch.

Pořadatelem akce je nezisková organizace Dušeprostor, která kromě podobných kulturních akcí nabízí pobyty, výlety, přednášky a pomoc lidem z okresu Svitavy s duševním onemocněním a jejich blízkým.