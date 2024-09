Svitavy mají koupaliště otevřeno ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září od 13 hodin do 19 hodin. O víkendu bude otevřeno už od 10 hodin a v neděli sezónu zakončí.

Aquapark v Moravské Třebové hlásí zkrácenou otevírací dobu 13 hodin do 18 hodin. Návštěvníci mohou využít snížené odpolední vstupné. Provoz se tady uzavře v neděli 8. září 2024 v 18 hodin. Občerstvení v areálu aquaparku provozované soukromým subjektem bude podle informací na Facebooku otevřené až do konce.

Polička letos koupaliště otevírala od pátku 14. června. Nyní se počítá, že bude také otevřeno až do 8. září. Otevírací doba těchto posledních pár dní bude do pátku 6. září od 13 hodin do 18 hodin. O víkendu, tedy v sobotu 7. září a v neděli 8. září můžete koupaliště navštívit od 12:00 do 19:00.