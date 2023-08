Kvůli cyklistům silničáři upravují příjezd do Poličky. Řidiče zpomalí ostrůvek

Kristýna Sauerová

Na nové bezpečnostní úpravy si budou muset zvyknou řidiči přijíždějící po silnici I/34 do Poličky ve směru od Borové. Stavba zpomalovacího ostrůvku a místa pro přecházení před vjezdem do města by měla skončit na konci října.

Bezpečnostní úpravy v Poličce. | Video: Kristýna Sauerová