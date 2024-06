„Pro nás je zásadní společenský sál. Ten město potřebuje a je po něm velká poptávka. Sál nám pomůže nastartovat komunitní život a ekonomiku města,“ vysvětlil Dokoupil. Radní v nejbližší době zadají dopracování projektové dokumentace, aby mohli v roce 2026 požádat o stavební povolení. Se zahájením samotné stavby sálu počítají na začátku roku 2027. Náklady na společenský sál dosáhnou zhruba 200 milionů korun.

Poloha bývalé továrny je v Moravské Třebové podle architektů výjimečná a může zde vzniknout unikátní městské centrum. „Nachází se blízko historického centra a náměstí, navíc je navázána na park u muzea. Pokud se projekt podaří, vznikne alternativní městské centrum, které bude protiváhou kamenného náměstí,“ uvedl architekt Martin Rusina.

V tovární hale vznikne velký sál pro 250 až 300 osob. Hlediště bude možné podle návrhu zasunout, takže sál využije město jak pro divadla a koncerty, tak třeba i pro plesy. „Bude to spíše zastřešená tržnice nebo náměstí než klasický kulturní dům, jak je známe z dřívějška,“ podotkl Rusina.

V další fázi se bývalá kotelna promění v kinosál a malý taneční sál. V poslední etapě celého projektu dojde na výstavbu nové knihovny, která se do kulturního centra přestěhuje ze zámku. Zatímco některé části areálu půjdou k zemi, naopak vysoký komín zůstane na svém místě. „V komíně bude umístěný vodojem na dešťovou vodu. Budeme jímat vodu ze střech budov a využívat na zalévání. Komín patří k továrně, je to symbol a rozhodně tam musí zůstat,“ řekl architekt Rusina.

Jak rychle bude výstavba pokračovat, bude záležet především na financích. Společenský sál by se však měl veřejnosti otevřít v roce 2029. „Klademe důraz na kvalitu, nebojíme se investovat nadstandardní finance. Pokud se naše město má někam posunout, tak jedině důrazem na kvalitu a přesah. Tak se dokážeme vyšvihnout z negativních statistik hospodářsky slabých území. Miza je klíčový projekt, který nám pomůže. Pokud se to podaří, tak město znovu začne žít a staneme se atraktivním místem pro život,“ sdělil Dokoupil.

Kdy bude celé kulturní centrum hotové, jasné není, ale jeho název už ano. Nové centrum v Moravské Třebové ponese originální název Miza. „Jde o novotvar, který se v Česku nevyskytuje, evokuje příjemný pocit. Cílem bylo, aby slovo bylo krátké, začínalo na písmeno M jako Moravská Třebová. M je v názvu klíčové, hraje si s architekturou domu, tvarem střech továrny, které jsou vidět ze všech stran. Logo v sobě nese šikmé linie střech,“ popsal nový název Dokoupil.

Město je připravené centrum stavět i bez dotací, protože je podle Dokoupila v dobré ekonomické kondici. „Postupně snižujeme dluhovou zátěž z minulých investičních akcí a jsme připraveni uvažovat o tom, že i kdybychom nezískali dotaci, tak jsme schopni to ufinancovat se zůstatkem rozpočtu a zapojením úvěru. Dvě stě milionů korun je hodně, ale máme spočítané, že to zvládneme. Kultura je sice ztrátová, ale chceme nové centrum co nejvíce využít, pronajmout,“ vysvětlil místostarosta.

V zahraničí je přestavba průmyslových staveb na kulturní centra běžná, zatímco v Česku tento trend teprve začíná. „Jsme průmyslová země a stopy průmyslu jsou u nás všude. Moravská Třebová je toho ukázkovým příkladem. Tady jde na české poměry o unikátní projekt, a to jak v rozměrech, tak i městské poloze,“ doplnil Rusina.

Opoziční zastupitelé i část veřejnosti v Moravské Třebové jsou proti přestavbě mlékárny. Důvodem jsou zbytečně vysoké náklady. „Součástí rozpočtu města je položka na studii. Je to další několikamilionový výdaj města do neexistujícího kulturního centra, jehož realizace je v nedohlednu. Architektonická soutěž přišla město na více než tři miliony korun,“ uvedl před časem opoziční zastupitel Martin Bárta. Radní však věří, že se podaří projekt kulturního centra dotáhnout do konce a za několik let ho otevřít veřejnosti.

Bývalou mlékárnu koupila Moravská Třebová před čtyřmi lety od společnosti Miltra za jedenáct milionů korun. Město vypsalo na proměnu zdevastované mlékárny architektonickou soutěž. Před dvěma lety zvítězila architektonická kancelář Rusina Frei z Prahy. Objekt zachovají a přestaví. Nové kulturní centrum má zahrnovat společenský sál s kapacitou 300 osob, menší kinosál pro 80 lidí, městskou knihovnu nebo bar, kavárnu a prostory pro spolkový život. Součástí bude i nové parkoviště.

