„Před rokem a půl jsme ani nedoufali, že se rekonstrukce podaří. Dostali jsme se do časové tísně a rozhodovali se, jestli projekt neodpískáme. Během deseti měsíců se efektivně proinvestovalo 265 milionů korun. Je hotová obnova krovů, střechy, současně se obnovila část interiérů, oratoř, připravila se výstava,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Zámek v Litomyšli čekal na kompletní rekonstrukci několik let. Nyní je hotová první etapa oprav a pokračuje restaurování sgrafit, kterých je na fasádě renesanční památky okolo osmi tisíc.

Od této sezony bude zámek v Litomyšli přístupný pro veřejnost celoročně, a to i během adventních víkendů. Oprava renesanční památky vyšla na 265 milionů korun. Památkáři navíc chystají novou konstrukci pro Smetanovu Litomyšl, hotová má být za rok.

Jedná se o finančně nejrozsáhlejší obnovu zámku. První část rekonstrukce je hotová, ale práce na zámku tím rozhodně nekončí. Aktuálně restaurátoři obnovují sgrafita na fasádách památky. „Věřím, že do roku 2027 všechno zvládneme,“ podotkla Goryczková.

NOVINKY PRO TURISTY

Kromě střechy, krovů a dalších stavebních prací stihli památkáři i proměnit expozice. Ve druhém a třetím patře zámku se návštěvníci podívají nově do původních historických interiérů, jednou z obnovených místností je nejstarší divadelní sál z roku 1767, kde Valdštejnové plánovali domácí divadlo. Vše však překazil požár. Další obnovené původní interiéry představují bydlení členů hraběcí rodiny Valdštejnů a jejich hostů.

„Věnovali jsme se náplni interiérů a i ty se nám podařilo zpřístupnit. Vrátíme se do doby biedermeieru, jak známe z dobových akvarelů. Ty jsou pro nás vodítkem, abychom zámecké interiéry uvedli do původní podoby nebo se jí přiblížili. Kromě hostinského apartmá Valdštejnů si prohlédnou návštěvníci panskou oratoř. Vše bude poprvé v novodobé historii otevřeno pro veřejnost,“ přiblížil novinky kastelán zámku Petr Weiss.

V přízemí zámku se nachází další obnovený sál. „Sloupový sál se opět stal původní historickou kuchyní. Odtud vede 175 schodů na zámeckou věž, odkud je nádherná vyhlídka na zámecký areál a především na zámecké střechy a komíny, které rekonstrukci doslova svítí do dálky,“ dodal Weiss.

OBRAZÁRNA OTEVŘENA

Po rekonstrukci je otevřena ve druhém patře zámku také městská obrazárna. Hned u vstupu na návštěvníky čeká 15 metrů dlouhá velkoformátová malba Ecce Homo umělce Daniela Pešty, která byla vystavena na benátském bienále.

„V předchozích letech byla do prostor obrazárny instalována stálá expozice, která nebyla obměňována, což mělo za následek úbytek návštěvníků. Náš nový kurátorský záměr předpokládá pro obrazárnu každý rok novou výstavu složenou jak z děl z galerijní sbírky, tak děl zapůjčených,“ sdělila ředitelka Městské galerie Litomyšl Martina Zuzaňáková. Na zámku jsou vystavené nejhodnotnější součásti sbírky galerie. Patří mezi ně díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Karla Čapka nebo Kamila Lhotáka.

DALŠÍ STAVBA

Na stole už má Národní památkový ústav další projekt pro litomyšlský zámek. Jedná se o nové zastřešení festivalu Smetanova Litomyšl. To má být hotové už příští rok, takže festival se letos koná na zimním stadionu naposledy.

„Projekt, který nám byl předložen, považujeme za přijatelný. Uvědomujeme si význam festivalu Smetanova Litomyšl a co to znamená pro město a republiku. Má ambice přesáhnout hranice České republiky, proto se snažíme být konstruktivní a hledáme řešení, které neohrozí hodnoty památky a vyhovuje také produkcím,“ vysvětlila Goryczková.

Projekt zastřešení, které pro Smetanovu Litomyšl, navrhl architekt Josef Pleskot, podporuje i ministerstvo kultury. „Jedná se o společné rozhodnutí Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu. Architekt Josef Pleskot vytvoří zázemí, které bude unikátní architektonicky i památkovým zasazením. Vytvoří předpoklad, aby Smetanova Litomyšl vyvolala efekt mimořádnosti,“ podotkl ministr kultury Martin Baxa.

Projekt za 50 milionů korun podporuje i město Litomyšl a Pardubický kraj. „Je to velká výzva a rada Pardubického kraje už uvolnila na projekt pět milionů korun. V červnu ještě musí dotaci potvrdit zastupitelstvo,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Vedení Smetanovy Litomyšle nyní shání finance na stavbu nové konstrukce, která má výrazně urychli stavbu zastřešení, jeviště i hlediště. „Doufáme, že pak stavba zabere jenom sedm až deset dní. Původní záměr Josefa Pleskota byl, že by se pilíře portálu skládaly nůžkovým principem do země. Proto se dělal archeologický průzkum, který nám ale neumožní jít několik metrů do země. Konstrukce se proto bude odvážet a tím se montáž lehce prodlouží, ale ne nijak zásadně,“ vysvětlil ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek.