FOTO: Krajský Den dobrovolnictví letos navštívil Litomyšl

Téměř čtyři desítky dobrovolníků byly oceněny na letošním krajském Dni dobrovolnictví, který se uskutečnil v Klášterních zahradách v Litomyšli. Akci, jejímž cílem bylo ukázat, co to je dobrovolnictví, co přináší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá, uspořádala Farní charita Litomyšl ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Krajský Den dobrovolnictví letos navštívil Litomyšl | Foto: Pardubický kraj