Pomalé a nestabilní připojení k internetu trápí řadu obyvatel menších obcí. Výjimkou není ani Pardubický kraj, a proto se zástupci samosprávy dlouhodobě snaží situaci zlepšit.

Ilustrační foto. | Foto: Unsplash

Na začátku června došlo k zásadnímu rozhodnutí. Díky úzké spolupráci se společností CETIN, která vlastní největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky, a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dojde v příštích letech k masivním investicím do infrastruktury. Díky tomu se má do roku 2026 výrazně zlepšit připojení k internetu ve 40 obcích v našem regionu.

Nestabilní připojení k internetu komplikuje život lidem všech generací. Ti na něm nehledají pouze zábavu či informace, ale do budoucna má být díky digitalizaci možné vykonávat řadu úkonů bez nutnosti cesty na úřad.

Litomyšl představí novou energii pro zemědělství a využití obnovitelných zdrojů

Bez zajištění kvalitního připojení by to však nebylo možné. „Je dobře, že se tento problém řeší. My jako Pardubický kraj na to dlouhodobě upozorňujeme a snažíme se aktivně tuto problematiku řešit, protože špatné připojení k internetu ještě více rozevírá nůžky mezi venkovem a městy. Proto je správné, že Evropská unie skrze MPO podporuje rozvoj vysokorychlostního internetu. Do roku 2026 má dojít k vybudování potřebné infrastruktury, tedy instalaci optických kabelů, ve 40 obcích v našem kraji. Celkem se to dotkne 65 místních částí, jedná se o 31 míst na Chrudimsku, 19 na Svitavsku, devět na Pardubicku a šest na Orlickoústecku,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

O zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem mají zájem stovky starostů z celé republiky. V tomto kole spolupráce MPO s CETINem se jedná o 200 obcí, z nichž pětina je z Pardubického kraje.

Které obce na Svitavsku se dočkají vysokorychlostního internetu: Korouhev, Svitavy (místní části Lačnov, Lány), Rozstání, Bezděčí u Trnávky, Jarošov, Sebranice (místní část Pohora), Kunčina (+ místní část Nová Ves), Kunčina, Třebařov, Vendolí, Bezděčí u Trnávky (místní část Unerázka), Jedlová, Karle (+ místní část Ostrý Kámen), Mikuleč, Stašov, Sebranice

„Díky soustavnému jednání se všemi institucemi jsme v mezikrajském srovnání dosáhli opravdu skvělého výsledku. Nyní budeme informovat starosty o tom, že jejich obce byly úspěšné a je potřeba součinnost pro přípravu projektu. Harmonogram je takový, že během léta CETIN nacení všechny práce a požádá o dotaci. Na podzim 2024 a jaře 2025 se bude projektovat, a pokud vše půjde hladce, a já doufám, že tomu tak bude, tak je do konce roku 2026 naplánována realizace. Nyní je to na obcích, kterým se budeme snažit maximálně pomoci, aby včas a správně dodaly všechny podklady. Je to pro ně výhra v jackpotu, konkurence byla obrovská a je to velká šance, jak mimo jiné udržet či přilákat mladou generaci na venkov,“ dodává radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.

Mohlo by vás zajímat: Jak probíhá stavba dálnice D35 z Litomyšle do Svitav? Podívejte se z dronu